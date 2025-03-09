В связи с объявленными в понедельник, 10 марта, забастовками в нескольких аэропортах Германии латвийская национальная авиакомпания airBaltic и немецкая авиакомпания Lufthansa отменили все рейсы между Ригой и Франкфуртом, запланированные на этот день, сообщили агентству LETA представители Рижского аэропорта.
airBaltic и Lufthansa отменили рейсы Рига - Франкфурт, запланированные на 10 марта
Аэропорт призывает пассажиров следить за объявлениями авиакомпаний и при необходимости связываться с ними.
В пятницу немецкий профсоюз Verdi объявил забастовку работников государственного сектора и наземного обслуживания в 11 немецких аэропортах.
В последние недели Германию захлестнула волна забастовок работников государственного сектора. Их целью является усиление давления на федеральное правительство и местные власти в преддверии третьего раунда переговоров о повышении заработной платы в госсекторе.
Забастовки объявлены на понедельник в аэропортах Франкфурта, Мюнхена, Берлина, Гамбурга, Штутгарта, Кельна/Бонна, Дюссельдорфа, Дортмунда, Ганновера, Бремена и Лейпцига/Галле.
Verdi призывает к увеличению заработной платы на 8% и улучшению условий труда.
Немецкая национальная авиакомпания Lufthansa Group в прошлом году получила чистую прибыль в размере 1,38 млрд евро, что на 18% меньше, чем годом ранее, согласно последнему отчету компании. В то же время выручка Lufthansa в прошлом году выросла на 6% и достигла 37,6 млрд евро.
В прошлом году авиакомпания перевезла 131 миллион пассажиров, что на 7% больше, чем годом ранее.
В группу Lufthansa также входят национальная авиакомпания Австрии Austrian Airlines, национальная авиакомпания Швейцарии Swiss, национальная авиакомпания Бельгии Brussels Airlines и немецкая бюджетная авиакомпания Eurowings.
Как сообщалось, 29 января было достигнуто соглашение между Министерством сообщения, airBaltic и Lufthansa Group, предусматривающее инвестиции группы Lufthansa в airBaltic на сумму 14 млн евро. В обмен на вклад Lufthansa Group получит конвертируемую акцию, которая даст ей 10% участия, а также инвестору будет обеспечено место в совете airBaltic. Позже, после потенциального IPO airBaltic, эта конвертируемая акция будет конвертирована в обычные акции.
После IPO размер участия Lufthansa Group будет определяться рыночной ценой потенциального IPO. Сделка предусматривает и то, что Lufthansa Group после потенциального IPO будет владеть не менее чем 5% капитала airBaltic.
Указанная сделка еще должна быть одобрена Федеральным антимонопольным ведомством Германии (Bundeskartellamt).
Правительство Латвии 30 августа 2024 года приняло решение, что государство после IPO airBaltic должно сохранить в компании не менее 25% капитала плюс одну акцию.
Аудированный оборот airBaltic в 2023 году составил 664,289 млн евро, что на 33,2% больше, чем в 2022 году, компания также получила прибыль в размере 33,852 млн евро в отличие убытков годом ранее.
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