airBaltic и Lufthansa отменили рейсы Рига - Франкфурт, запланированные на 10 марта

Как сообщалось, 29 января было достигнуто соглашение между Министерством сообщения, airBaltic и Lufthansa Group, предусматривающее инвестиции группы Lufthansa в airBaltic на сумму 14 млн евро. В обмен на вклад Lufthansa Group получит конвертируемую акцию, которая даст ей 10% участия, а также инвестору будет обеспечено место в совете airBaltic. Позже, после потенциального IPO airBaltic, эта конвертируемая акция будет конвертирована в обычные акции.

После IPO размер участия Lufthansa Group будет определяться рыночной ценой потенциального IPO. Сделка предусматривает и то, что Lufthansa Group после потенциального IPO будет владеть не менее чем 5% капитала airBaltic.

Указанная сделка еще должна быть одобрена Федеральным антимонопольным ведомством Германии (Bundeskartellamt).

Правительство Латвии 30 августа 2024 года приняло решение, что государство после IPO airBaltic должно сохранить в компании не менее 25% капитала плюс одну акцию.

Аудированный оборот airBaltic в 2023 году составил 664,289 млн евро, что на 33,2% больше, чем в 2022 году, компания также получила прибыль в размере 33,852 млн евро в отличие убытков годом ранее.

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