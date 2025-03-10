Каждую весну в социальных сетях, семьях и рабочих коллективах разгораются дискуссии о подаче годовой декларации о доходах. Одни узнают, что получат возврат переплаченного налога, а другие - что они должны государству. В последние дни несколько жителей рассказали в соцсетях, что рассчитанная Службой государственных доходов (VID) сумма налога к возврату меняется ежедневно. В каких случаях может возникнуть такая ситуация и как лучше поступить? Может ли случиться так, что деньги уже выплачены, но их придется вернуть?