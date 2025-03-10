Как сообщил советник президента Мартиньш Дрегерис, во время встречи стороны обсудили актуальные вопросы здравоохранения, в том числе очереди пациентов в Центре неотложной помощи Клинической университетской больницы имени Страдиня, реорганизацию больничной сети, результаты реформы цен на лекарства и запланированные меры по улучшению демографической ситуации.

Президент Латвии выслушал объяснения министра о ситуации в больнице им. Страдиня, в том числе об ответственности Службы неотложной медицинской помощи, и призвал к более активному диалогу между заинтересованными сторонами.

Ринкевич подчеркнул, что латвийская система здравоохранения сталкивается с серьезными проблемами - растущим числом пациентов, ростом стоимости лечения и недостаточным финансированием.

Президент добавил, что эти проблемы невозможно решить за один день и попытки их решения предпринимаются годами.

"Я призываю Министерство здравоохранения работать над укреплением системы здравоохранения. Нам необходимо добиться ясности в вопросе наличия и распределения финансирования, чтобы больницы могли планировать свою работу. Мы не должны допустить ситуации, когда пациенты не получают своевременной медицинской помощи или медицинский персонал испытывает непропорциональную нагрузку из-за недостаточного финансирования", - сказал президент Латвии.

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