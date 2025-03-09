Больницам для лечения такого же количества пациентов, как в прошлом году, не хватает 41 млн евро

Положения об организации и порядке оплаты медицинских услуг чрезвычайно сложны, и Министерство здравоохранения запланировало серьезные изменения, чтобы упростить их и одновременно найти компромисс по распределению денег на этот год. Для этих целей была создана рабочая группа. Опрошены больницы, выявлены потребности и подготовлены предложения по изменениям. Рабочая группа спорила и не смогла найти компромисс.

"Предложенные варианты были болезненными для всех, и никто на самом деле не хотел идти на компромисс, но это долгосрочная, я бы даже сказала, не долгосрочная, а, скорее, среднесрочная задача, и очень сложная задача. Но я думаю, что все в отрасли согласны с тем, что нам также необходимо изменить сами условия финансирования. Эти условия устоялись давно, они были дополнены новыми различными потребностями и требованиями, и в настоящее время очевидно, что мы находимся в ситуации, когда нам, возможно, придется довольно радикально менять и сами правила финансирования", - подчеркивает госсекретарь Министерства здравоохранения Агнесе Валюлиене.

Теперь идея состоит в том, чтобы возобновить обсуждение, чтобы можно было внести изменения в бюджет следующего года. Самые большие споры возникают по поводу приоритетов в распределении денег. "Объективно в системе финансирования слишком мало средств, а при существующем едином финансировании, которого недостаточно для покрытия всех потребностей, найти хорошие варианты и решения практически невозможно", - говорит Валюлиене.

Если сравнивать расходы на здравоохранение среди трех стран Балтии, то бюджетные расходы Латвии на душу населения в прошлом году были самыми низкими - 944 евро, что ниже расходов Литвы (1211 евро) и почти наполовину меньше расходов Эстонии (1684 евро).

Также начались переговоры о возможном участии государства в трех региональных больницах - в Валмиере, Лиепае и Вентспилсе. В ходе переговоров основное внимание уделялось повышению критериев качества, но пока неясно, последуют ли за этим дополнительные средства.

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