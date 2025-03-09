В прошлом году сфера здравоохранения была одним из бюджетных приоритетов, и больницам выделяли дополнительные средства на лечение пациентов. Однако это были разовые дотации, которых в этом году больше нет. Национальная служба здоровья (NVD) подсчитала, что для обеспечения такого же объема стационарного лечения, как в прошлом году, не хватает около 40 миллионов евро, сообщает передача De Facto Латвийского телевидения.
Больницам для лечения такого же количества пациентов, как в прошлом году, не хватает 41 млн евро
Несмотря на то, что уже середина марта, государство до сих пор не заключило договоры с больницами о финансировании на весь год.
"Мы считаем, что пациентов будет больше, что также подтверждается прошлым годом. В начале прошлого года все думали, что больных будет меньше, но их не стало меньше, и в этом году все точно так же - будут больные, к сожалению, таковы тенденции, и мы также, наблюдая по январю, видим, что в январе этого года у нас больше больных, чем в январе прошлого года", - говорит председатель правления Видземской больницы Угис Мусковс.
В этом году Видземской больнице выделено меньше средств, чем в прошлом, и, чтобы сохранить уровень оказания помощи, как в 2023 году, не хватает почти миллиона евро. Финансирование пока утверждено только на первый квартал.
Общая сумма, выделенная на стационарные услуги, меньше, чем в 2024 году, и до сих пор нет единого решения, как распределять сокращенные средства между больницами.
"Главный вопрос в том, что должно финансироваться в первую очередь - неотложные услуги или уникальные процедуры, доступные только в отдельных учреждениях? Кроме того, нельзя оставить пациента без послеоперационной реабилитации. NVD первоначально предлагала пропорциональное сокращение для всех, чтобы никто не оказался в худшем положении", - объясняет заместитель директора департамента медицинских услуг NVD Лаура Кронберга.
Член правления Клинической университетской больницы им. П. Страдиня Гиртс Ансонс рассказал программе: "Разумеется, в условиях ограниченного финансирования тот, кому выделяют больше, получает это финансирование от кого-то другого. Поэтому всегда будут недовольные. Это раз. Во-вторых, я также сказал, что мы как больница просим именно о предсказуемости прямо сейчас, а не о том, чтобы менять правила игры в течение финансового года".
В этом году из-за нехватки денег также были сокращены премии, которые крупные университетские больницы получали за сложность своей работы. "Во все предыдущие годы этих средств хватало на повышение тарифа для университетских больниц, а в этом году это такой шок, что, к сожалению, при увеличении количества пациентов и средней стоимости [лечения] пациента сохранить это не удалось", - признается Лаура Кронберга.
По данным, предоставленным Службой здоровья, в этом году бюджет Рижской восточной клинической университетской больницы сокращен на один миллион. Число пациентов, проходивших стационарное лечение в Восточной больнице, в прошлом году увеличилось на 1800, а в целом помощь была оказана на 10% большему числу пациентов. И, принимая во внимание эти тенденции, подсчитано, что в этом году дефицит может составить почти 15 миллионов евро. Аналогичные тенденции наблюдаются в больнице имени Страдиня, и ожидаемая там нехватка составляет около 12,5 миллиона. "Большая проблема заключается в том, что Национальная служба здоровья основывает свои расчеты на числе пациентов, отличном от фактического числа пациентов, проходящих лечение в больницах, которое выше. Это создает дефицит финансирования. Эта базовая точка отчета значительно меньше той, о которой они говорят", - отмечает Ансонс.
По мнению представителей Латвийской ассоциации больниц, в этом году расходы на стационарное лечение должны сократиться на 23 миллиона. Однако NVD называет другие цифры: бюджетное финансирование по сравнению с тем, что было фактически выплачено в прошлом году, составляет менее двух миллионов для всех больниц вместе взятых. Однако реальный дефицит гораздо больше: если бы служба хотела запланировать в этом году такое же количество пациентов, как и в прошлом году, ей потребовался бы дополнительно 41 миллион евро.
Учреждениям необходимо подумать о том, как планировать услуги в течение года, используя имеющиеся средства. "Наша обязанность - оказать экстренную помощь, и это самое главное. По амбулаторным платным услугам - если у нас нет возможности, мы эту услугу не оказываем, потому что есть достаточно других учреждений, которые могут ее качественно оказать, но в неотложной помощи у нас такого принципа отбора нет", - указывает Мусковс.
NVD подсчитала, что за последние пять лет средняя стоимость лечения одного пациента в больнице выросла почти вдвое - с 1300 евро в 2019 году до 2400 евро в 2024 году. "Рост расходов обусловлен как сложностью случаев у пациентов, так и стареющими пациентами, имеющими несколько хронических заболеваний, которые необходимо лечить одновременно. Конечно, это инфраструктура, технологии, где стоимость закупок также увеличивается. Естественно, это касается и лекарств, медицинских принадлежностей, продуктов питания - всего, всего, где мы в настоящее время наблюдаем рост цен в повседневной жизни", - говорит Кронберга.
Положения об организации и порядке оплаты медицинских услуг чрезвычайно сложны, и Министерство здравоохранения запланировало серьезные изменения, чтобы упростить их и одновременно найти компромисс по распределению денег на этот год. Для этих целей была создана рабочая группа. Опрошены больницы, выявлены потребности и подготовлены предложения по изменениям. Рабочая группа спорила и не смогла найти компромисс.
"Предложенные варианты были болезненными для всех, и никто на самом деле не хотел идти на компромисс, но это долгосрочная, я бы даже сказала, не долгосрочная, а, скорее, среднесрочная задача, и очень сложная задача. Но я думаю, что все в отрасли согласны с тем, что нам также необходимо изменить сами условия финансирования. Эти условия устоялись давно, они были дополнены новыми различными потребностями и требованиями, и в настоящее время очевидно, что мы находимся в ситуации, когда нам, возможно, придется довольно радикально менять и сами правила финансирования", - подчеркивает госсекретарь Министерства здравоохранения Агнесе Валюлиене.
Теперь идея состоит в том, чтобы возобновить обсуждение, чтобы можно было внести изменения в бюджет следующего года. Самые большие споры возникают по поводу приоритетов в распределении денег. "Объективно в системе финансирования слишком мало средств, а при существующем едином финансировании, которого недостаточно для покрытия всех потребностей, найти хорошие варианты и решения практически невозможно", - говорит Валюлиене.
Если сравнивать расходы на здравоохранение среди трех стран Балтии, то бюджетные расходы Латвии на душу населения в прошлом году были самыми низкими - 944 евро, что ниже расходов Литвы (1211 евро) и почти наполовину меньше расходов Эстонии (1684 евро).
Также начались переговоры о возможном участии государства в трех региональных больницах - в Валмиере, Лиепае и Вентспилсе. В ходе переговоров основное внимание уделялось повышению критериев качества, но пока неясно, последуют ли за этим дополнительные средства.
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