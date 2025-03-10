VID запретила компании российского олигарха снижать уставный капитал

Запрет на уменьшение уставного капитала был зарегистрирован в Регистре предприятий 7 марта, в соответствии с решением VID.

В то же время 7 марта VID отменила ранее наложенные ограничения на другое предприятие Мазепина - SIA Uralkali Trading. С компании сняты запрет на уменьшение уставного капитала (действовавший с 4 февраля 2025 года), а также ограничения на регистрацию, обновление и изменение коммерческого залога.

По данным на 6 марта 2025 года, налоговая задолженность Uralchem Trading перед VID составляет 24 906 евро, а Uralkali Trading - 7629 евро.

"Напомним, что с 9 марта 2022 года в силу вступили санкции Европейского союза (ЕС) против компаний в Латвии, связанных с российским производителем удобрений Uralchem и его владельцем Дмитрием Мазепиным. Под ограничения попали перегрузочный терминал удобрений SIA Riga Fertilizer Terminal, а также оптовые продавцы химической продукции Uralkali Trading и Uralchem Trading.

В 2023 году Uralchem Trading не получила дохода от основной деятельности и понесла убытки в размере 4,09 млн евро, что в пять раз меньше, чем в 2022 году.