Служба государственных доходов (VID) наложила запрет на уменьшение уставного капитала оптового торговца минеральными удобрениями SIA Uralchem Trading, фактическим бенефициаром которого является попавший под санкции российский олигарх Дмитрий Мазепин, свидетельствуют данные Firmas.lv.
VID запретила компании российского олигарха снижать уставный капитал
Запрет на уменьшение уставного капитала был зарегистрирован в Регистре предприятий 7 марта, в соответствии с решением VID.
В то же время 7 марта VID отменила ранее наложенные ограничения на другое предприятие Мазепина - SIA Uralkali Trading. С компании сняты запрет на уменьшение уставного капитала (действовавший с 4 февраля 2025 года), а также ограничения на регистрацию, обновление и изменение коммерческого залога.
По данным на 6 марта 2025 года, налоговая задолженность Uralchem Trading перед VID составляет 24 906 евро, а Uralkali Trading - 7629 евро.
"Напомним, что с 9 марта 2022 года в силу вступили санкции Европейского союза (ЕС) против компаний в Латвии, связанных с российским производителем удобрений Uralchem и его владельцем Дмитрием Мазепиным. Под ограничения попали перегрузочный терминал удобрений SIA Riga Fertilizer Terminal, а также оптовые продавцы химической продукции Uralkali Trading и Uralchem Trading.
В 2023 году Uralchem Trading не получила дохода от основной деятельности и понесла убытки в размере 4,09 млн евро, что в пять раз меньше, чем в 2022 году.
В годовом отчете поясняется, что в 2023 году Uralchem Trading не совершала торговых сделок, поскольку в июне 2022 года владелец компании Havenport Investments Limited принял решение о сокращении деятельности Uralchem Trading и ее постепенном прекращении. Таким образом, учитывая эти обстоятельства, при подготовке финансового отчета за 2023 год не применялся принцип непрерывности деятельности.
Компания была зарегистрирована в 2009 году, а ее уставный капитал составляет 199 188 евро. Единственным владельцем Uralchem Trading является зарегистрированная на Кипре Havenport Investments Limited, а ее конечным бенефициаром является Дмитрий Мазепин.
В свою очередь, компания Uralkali Trading в 2023 году работала с оборотом в 31,977 млн евро и получила прибыль в размере 634 474 евро.
В отчете за 2023 год указывается, что компания Uralkali Trading значительно сократила свою деятельность из-за неопределенности, связанной с активами компании, которые были заморожены или подверглись другим ограничениям в результате решений финансовых институтов и местных регуляторов стран ЕС, включая Латвию.
Из-за этих ограничений Uralkali Trading не могла осуществлять поставки из портов ЕС, поэтому часть запасов, хранившихся на терминалах ЕС, была пожертвована менее обеспеченным странам Африки в сотрудничестве с ООН. В отчете указывается, что стоимость этого пожертвования в 2023 году составила 28 864 688 евро.
Uralkali Trading зарегистрирована в 2015 году, ее уставный капитал составляет 30 миллионов евро. Единственным владельцем компании является российская Uralkali, а конечным бенефициаром - находящийся под санкциями российский гражданин Дмитрий Мазепин.
Ранее агентство LETA сообщало, что Государственная служба окружающей среды (VVD) приостановила разрешение на загрязняющую деятельность Riga Fertilizer Terminal, выданное для временного хранения и перегрузки удобрений на территории свободного порта Риги. Из-за введенных против компании санкций на терминале застряли 113 000 тонн минеральных удобрений, классифицируемых как опасный груз.
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