В этом году клубнику высаживают рано: когда ждать урожай?

"Если погодные условия не преподнесут нам сюрпризов, сезон местной клубники в этом году может начаться уже в начале мая", - говорит Гунтарс Дзерве, агроном хозяйства Augusta Zemenes. Он отмечает, что в Европе растет число фермеров, которые предпочитают выращивать ягоды в закрытых помещениях. Похожая тенденция наблюдается и в странах Балтии. "Этот выбор явно связан с изменением климатических условий", - говорит специалист.

Выращивать клубнику в открытом грунте становится все сложнее, тогда как в закрытых помещениях ягоды получаются более качественные, а при правильной агротехнике можно получить больший урожай с меньшей площади.

Однако этот способ создает и определенные сложности - он требует больших финансовых вложений, а значит, и себестоимость ягод получается выше.

Учитывая жаркую погоду в прошлом году, к этому сезону фермеры выбирают

более устойчивые сорта клубники и планируют внедрять больше инновационных решений.

Гунтарс Дзерве рассказал, что в их хозяйстве урожай можно снимать три раза за сезон - в середине мая, после Лиго и в августе. "Например, в прошлом году мы собрали последние ягоды в конце октября", - отметил агроном.

Еще одна тенденция современного фермерства - использование рассады фриго (frigo), или замороженной. Благодаря этим саженцам первый урожай можно получить примерно через 60 дней после посадки.

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