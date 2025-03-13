Чт, 13.03.2025
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
TVNET+
LAT
ПОДПИШИСЬ
Редактор дня:
Sergejs Tihomirovs
Cообщи
Для абонентов

Переход в ислам, роды и возвращение в Латвию: история Ребеки Ибрагимы

Перевод: rus.tvnet.lv
CopyMessenger Telegram Whatsapp
Фото статьи
Фото: tiktok.com/@janiseisaks9, instagram/gvidokohs / TVNET kolāža

В начале марта стало известно, что бывшая звезда латвийской тяжелой атлетики Ребека Ибрагима (ранее Коха) планирует в апреле представлять Латвию на чемпионате Европы. Это будет ее возвращение после многолетнего перерыва. За это время она приняла ислам и в ее личной жизни произошли изменения.

Читайте также

Личная жизнь

Ранее Ребека состояла в романтических отношениях с тяжелоатлетом Ритварсом Сухаревым. Летом 2019 года стало известно, что их союз распался. Как ранее рассказала Ребека изданию Vakara Ziņas, они были вместе с 12 лет, а затем расстались.

Спортсменка даже посвятила Ритварсу татуировку - четверостишие из песни Love Of My Life группы Queen на левом боку.

Спустя полгода стало известно, что Ребека сблизилась с катарским метателем диска Моазом Мохамедом Ибрагимом. Они познакомились во время соревнований в Катаре.

"Вероятно, это была любовь с первого взгляда...

Комментарии
CopyMessenger Telegram Whatsapp

Ключевые слова

Наверх