В начале марта стало известно, что бывшая звезда латвийской тяжелой атлетики Ребека Ибрагима (ранее Коха) планирует в апреле представлять Латвию на чемпионате Европы. Это будет ее возвращение после многолетнего перерыва. За это время она приняла ислам и в ее личной жизни произошли изменения.
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Переход в ислам, роды и возвращение в Латвию: история Ребеки Ибрагимы
Личная жизнь
Ранее Ребека состояла в романтических отношениях с тяжелоатлетом Ритварсом Сухаревым. Летом 2019 года стало известно, что их союз распался. Как ранее рассказала Ребека изданию Vakara Ziņas, они были вместе с 12 лет, а затем расстались.
Спортсменка даже посвятила Ритварсу татуировку - четверостишие из песни Love Of My Life группы Queen на левом боку.
Спустя полгода стало известно, что Ребека сблизилась с катарским метателем диска Моазом Мохамедом Ибрагимом. Они познакомились во время соревнований в Катаре.