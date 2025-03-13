Переход в ислам, роды и возвращение в Латвию: история Ребеки Ибрагимы

В начале марта стало известно, что бывшая звезда латвийской тяжелой атлетики Ребека Ибрагима (ранее Коха) планирует в апреле представлять Латвию на чемпионате Европы. Это будет ее возвращение после многолетнего перерыва. За это время она приняла ислам и в ее личной жизни произошли изменения.