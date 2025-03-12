В Иецаве начато обустройство строительной площадки железнодорожного проекта Rail Baltica, сообщили агентству LETA представители ответственной за реализацию Rail Baltica в Латвии компании Eiropas dzelzceļa līnijas (EDzL).
В Иецаве начато обустройство строительной площадки Rail Baltica
В компании отметили, что строитель основной трассы Rail Baltica ERB Rail с привлечением ряда местных предприятий приступил к работам на территории пункта обслуживания инфраструктуры Иецавы - в стратегическом месте, которое станет одним из важных узлов при реализации проекта.
Сейчас на территории 16 гектаров ведется интенсивная подготовка с обозначением места начала строительных работ по основной трассе, отметили в компании.
EDzL информирует, что завершено ограждение территории временной строительной площадки примерно в 10,5 километра от центра Иецавы в направлении Балдоне, примерно в километре от государственной автомобильной дороги местного значения Иецава - Балдоне - Даугмале (V9).
На строительной площадке идет поставка строительной техники и временных офисных модулей. Временный офис будет оборудован в общей сложности из 16 модулей.
Бауское предприятие SIA Kāle обеспечило подключение к электроснабжению для нужд временной строительной площадки, а аренду модулей и их установку обеспечивает рижский филиал Ramirent Baltic.
В то же время поиск неразорвавшихся боеприпасов на площади 16 гектаров ведется с соблюдением требований международной безопасности. Работа осуществляется высококвалифицированными специалистами с использованием технологий, позволяющих эффективно сканировать почву и выявлять возможные остатки исторических боеприпасов. Работы ведутся систематически, разделяя территорию на квадранты, чтобы провести тщательную проверку метр за метром, отмечают представители EDzL.
После ограждения строительной площадки, установки контейнеров, завершения работ по благоустройству временного офиса и поиску боеприпасов проложат путь временного доступа, а также проведут демонтаж существующих зданий, который будет осуществлять дорожное строительное предприятие Binders. Эти работы запланированы на апрель этого года, затем последовательно строительные работы более широкого масштаба также начнутся в апреле, когда предполагается начать строительство основания строительной площадки.
Строительная площадка основной трассы будет формироваться как насыпь на высоте около двух метров. Работы включат в себя прокладку протоков, обмен грунта и создание насыпи площадки на площади около 16 гектаров.
До этого увеличение интенсивности грузового транспорта не будет существенным - поставки на строительную площадку будут осуществляться в объеме до десяти единиц грузового транспорта в сутки по одному транспортному маршруту. Изначально для поставок будут использоваться государственные автомобильные дороги - Рижская окружная дорога (А5), Бауское шоссе (А7), автодорога Иецава - Балдоне - Даугмале, автодорога Пиебалгас - Дзелзамурc - Ратстрауты (V5) и автодорога Кекава - Скайсткалне (P89).
Министр сообщения Атис Швинка ("Прогрессивные") отметил, что строительные работы Rail Baltica должны как можно скорее начаться в этом году на участке от Иецавы к границе Литвы, так как это стратегически важно для безопасности Латвии, а также исполнители проекта должны показать обществу, что происходит движение вперед с конкретными и практическими шагами в реализации этого проекта.
По последним данным RB Rail, первая очередь Rail Baltica в странах Балтии может обойтись в 14,3 миллиарда евро, из которых 5,5 миллиарда придется на Латвию. Однако за счет оптимизации технических решений возможна экономия до 400 миллионов евро, а также сокращение других расходов.
Общая стоимость проекта, согласно анализу затрат и выгод, может достичь 23,8 миллиарда евро. Для сравнения: в 2017 году аналогичная оценка прогнозировала сумму в 5,8 миллиарда евро.
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