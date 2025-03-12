В Иецаве начато обустройство строительной площадки Rail Baltica

После ограждения строительной площадки, установки контейнеров, завершения работ по благоустройству временного офиса и поиску боеприпасов проложат путь временного доступа, а также проведут демонтаж существующих зданий, который будет осуществлять дорожное строительное предприятие Binders. Эти работы запланированы на апрель этого года, затем последовательно строительные работы более широкого масштаба также начнутся в апреле, когда предполагается начать строительство основания строительной площадки.

Строительная площадка основной трассы будет формироваться как насыпь на высоте около двух метров. Работы включат в себя прокладку протоков, обмен грунта и создание насыпи площадки на площади около 16 гектаров.

До этого увеличение интенсивности грузового транспорта не будет существенным - поставки на строительную площадку будут осуществляться в объеме до десяти единиц грузового транспорта в сутки по одному транспортному маршруту. Изначально для поставок будут использоваться государственные автомобильные дороги - Рижская окружная дорога (А5), Бауское шоссе (А7), автодорога Иецава - Балдоне - Даугмале, автодорога Пиебалгас - Дзелзамурc - Ратстрауты (V5) и автодорога Кекава - Скайсткалне (P89).

Министр сообщения Атис Швинка ("Прогрессивные") отметил, что строительные работы Rail Baltica должны как можно скорее начаться в этом году на участке от Иецавы к границе Литвы, так как это стратегически важно для безопасности Латвии, а также исполнители проекта должны показать обществу, что происходит движение вперед с конкретными и практическими шагами в реализации этого проекта.

По последним данным RB Rail, первая очередь Rail Baltica в странах Балтии может обойтись в 14,3 миллиарда евро, из которых 5,5 миллиарда придется на Латвию. Однако за счет оптимизации технических решений возможна экономия до 400 миллионов евро, а также сокращение других расходов.

Общая стоимость проекта, согласно анализу затрат и выгод, может достичь 23,8 миллиарда евро. Для сравнения: в 2017 году аналогичная оценка прогнозировала сумму в 5,8 миллиарда евро.

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