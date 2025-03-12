Европу может ожидать подорожание тарифов на газ. Прогноз аналитиков

Минувшей зимой были дни, когда солнечные и ветряные станции не вырабатывали электричество из-за погодных условий. Это вынудило страны ЕС активнее использовать газовые электростанции.

В результате это привело к снижению запаса газа в Европе. По данным Европейской ассоциации операторов газовой инфраструктуры GIE, запасы составляют 36% от максимальной емкости хранилищ.

В Латвии Инчукалнс выглядит уверенно на фоне других стран - здесь заполнено 47,7%.

Но к ноябрю 2025 года хранилища должны быть заполнены на 90%, что создаст дополнительный спрос и поддержит высокие цены.

Европе потребуется как минимум 250 дополнительных газовозов, что станет сложной и затратной задачей, отмечают аналитики Reuters.

Обычно летом газ дешевле, чем зимой, но сейчас ситуация изменилась - контракты на летние месяцы торгуются дороже апрельских.

Это означает, что запасы придется создавать по высокой цене, что может привести к более дорогим ценам в следующем отопительном сезоне.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!