За финансовые результаты латвийской национальной авиакомпании airBaltic отвечает правление компании, и в любом случае должен быть план B и C для преодоления трудностей, заявил министр сообщения Атис Швинка ("Прогрессивные") в социальной сети Facebook.
Министр: airBaltic должен иметь план B и C для преодоления трудностей
"Моя позиция как министра - airBaltic должна быть способна самостоятельно расти и адаптироваться к внешним условиям", - подчеркнул он.
Министр также отметил, что компания вносит вклад в экономику Латвии, является стратегически важным предприятием для страны и должна развиваться, привлекая частный капитал.
Ранее сообщалось, что аудированные убытки концерна латвийской национальной авиакомпании airBaltic в прошлом году составили 118,159 млн евро по сравнению с прибылью годом ранее, в свою очередь, оборот концерна по сравнению с 2023 годом вырос на 11,9% - до 747,572 млн евро, свидетельствуют обнародованные компанией данные.
Оборот самой airBaltic в прошлом году составил 743,733 млн евро, что на 12% больше 2023 года, а убытки - 118,803 млн евро по сравнению с прибылью в предыдущем году.
Как отмечается в отчете руководства airBaltic, убытки в 2024 году были обусловлены рядом факторов, в том числе, как и в 2022-2023 годах, сохранялась значительная нехватка резервных двигателей, что не позволяло компании работать на полную мощность, в связи с чем в напряженные летние месяцы airBaltic арендовала самолеты и экипажи у других авиакомпаний.
Президент и исполнительный директор airBaltic Мартин Гаусс в ходе телефонного разговора с инвесторами сообщил, что доходы концерна до вычета процентов, налогов, износа и амортизации (EBITDAR) в прошлом году составили 184,152 млн евро, что на 25,214 млн евро (15,9%) больше, чем в 2023 году, при этом средняя заполняемость самолетов выросла на 4,5% до 81%.
Гаусс подчеркнул, что в прошлом году компания достигла самых высоких результатов по обороту, EBITDAR, пассажиропотоку и заполняемости самолетов.
Со своей стороны директор по операционному управлению Паулс Цалитис сообщил, что в прошлом году из-за нехватки двигателей на земле простаивали в среднем восемь самолетов airBaltic, тогда как в 2023 году - девять.
Он отметил, что проблемы с двигателями могут сохраниться также в этом и следующем году, но ожидается, что ситуация улучшится. В этом году airBaltic планирует взять в аренду три самолета, чтобы компенсировать их нехватку из-за проблем с двигателями.
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