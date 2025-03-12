Министр: airBaltic должен иметь план B и C для преодоления трудностей

Президент и исполнительный директор airBaltic Мартин Гаусс в ходе телефонного разговора с инвесторами сообщил, что доходы концерна до вычета процентов, налогов, износа и амортизации (EBITDAR) в прошлом году составили 184,152 млн евро, что на 25,214 млн евро (15,9%) больше, чем в 2023 году, при этом средняя заполняемость самолетов выросла на 4,5% до 81%.

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Гаусс подчеркнул, что в прошлом году компания достигла самых высоких результатов по обороту, EBITDAR, пассажиропотоку и заполняемости самолетов.

Со своей стороны директор по операционному управлению Паулс Цалитис сообщил, что в прошлом году из-за нехватки двигателей на земле простаивали в среднем восемь самолетов airBaltic, тогда как в 2023 году - девять.

Он отметил, что проблемы с двигателями могут сохраниться также в этом и следующем году, но ожидается, что ситуация улучшится. В этом году airBaltic планирует взять в аренду три самолета, чтобы компенсировать их нехватку из-за проблем с двигателями.

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