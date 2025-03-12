Убытки концерна airBaltic в прошлом году достигли 118,159 млн евро

Оборот самой airBaltic в прошлом году составил 743,733 млн евро, что на 12% больше 2023 года, а убытки - 118,803 млн евро по сравнению с прибылью в предыдущем году.

Как отмечается в отчете руководства airBaltic, убытки в 2024 году были обусловлены рядом факторов, в том числе, как и в 2022-2023 годах, сохранялась значительная нехватка резервных двигателей, что не позволяло компании работать на полную мощность, в связи с чем в напряженные летние месяцы airBaltic арендовала самолеты и экипажи у других авиакомпаний.

Также причиной убытков стали дополнительные расходы в размере 40,4 млн евро из-за ускоренного износа деталей двигателей Pratt & Whitney, так как техническое обслуживание для них потребовалось раньше запланированного срока.

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На финансовые результаты авиакомпании повлияли также убытки в размере 32 млн евро из-за снижения курса евро по отношению к доллару США и переоценки обязательств в долларах США.

Помимо упомянутых факторов, на деятельность авиакомпании повлиял макроэкономический спад на ее основных рынках во второй половине прошлого года, что привело к снижению доходов.

Как сообщалось, в 2023 году аудированная прибыль концерна airBaltic составила 33,652 млн евро по сравнению с убытками в 2022 году, а оборот увеличился на 33,5% - до 667,982 млн евро.

Оборот airBaltic в 2023 году составил 664,289 млн евро, увеличившись на 33,2% по сравнению с 2022 годом, а прибыль - 33,852 млн евро по сравнению с убытками в 2022 году.

Государству принадлежит 97,97% акций airBaltic, финансовому инвестору Aircraft Leasing 1 - 2,03%.

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