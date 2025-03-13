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Поместятся ли страны Балтии под ядерный зонтик Франции? Эксперты об отказе США от ядерного сдерживания РФ

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Служащий ВВС Франции осматривает бомбы с лазерным наведением GBU-12 на истребителе Rafale, авиабаза Сен-Дизье, 2019 год. Именно эти самолеты способны нести ядерное оружие Франции, о котором в начале марта 2025 года на фоне кризиса отношений ЕС с США напомнил президент Макрон.
Служащий ВВС Франции осматривает бомбы с лазерным наведением GBU-12 на истребителе Rafale, авиабаза Сен-Дизье, 2019 год. Именно эти самолеты способны нести ядерное оружие Франции, о котором в начале марта 2025 года на фоне кризиса отношений ЕС с США напомнил президент Макрон. Фото: Reuters / Scanpix

Франция готова заменить США в роли ядерного зонтика союзников в Европе. Ряд экспертов, комментируя эти заявления, заговорили об Эстонии. Как меняются риски в условиях новых неопределенностей, пока власти Литвы критикуют идею Макрона, а глава МИД Эстонии уже работает в Париже, Rus.Postimees обсудил с профессионалами из Франции и не только.

Президент Франции Эмманюэль Макрон в обращении к нации 5 марта рассказал об угрозах, которые несет Россия в условиях пересмотра прежних подходов США к безопасности в Европе. Он выразил готовность заменить ядерный зонтик Вашингтона над Европой.

Ядерная дискуссия диктатора и "нового лидера свободного мира"

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