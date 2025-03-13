Служащий ВВС Франции осматривает бомбы с лазерным наведением GBU-12 на истребителе Rafale, авиабаза Сен-Дизье, 2019 год. Именно эти самолеты способны нести ядерное оружие Франции, о котором в начале марта 2025 года на фоне кризиса отношений ЕС с США напомнил президент Макрон.

Франция готова заменить США в роли ядерного зонтика союзников в Европе. Ряд экспертов, комментируя эти заявления, заговорили об Эстонии. Как меняются риски в условиях новых неопределенностей, пока власти Литвы критикуют идею Макрона, а глава МИД Эстонии уже работает в Париже, Rus.Postimees обсудил с профессионалами из Франции и не только.