Макрон предложил Европе французский "ядерный зонтик". Кого он сможет защитить?

«В этом смысле та же самая история повторяется и может повториться с тем самым французским "[ядерным] зонтиком", — считает Подвиг. — Потому что убедить европейские страны, членов НАТО и тем более страны Восточной Европы в том, что Франция, если дело дойдет до какой-то горячей точки, вступится за них, именно используя свое ядерное оружие, на самом деле очень сложно».

«По большому счету, эта задача никогда и Соединенными Штатами не была решена», — полагает эксперт.

При этом любое изменение ядерной доктрины одной из стран Европы обязательно приведет к общему росту напряженности — такова природа ядерного оружия.

Макрон и Трамп Фото: Getty Images

Кого прикроет зонтик?

Еще одна проблема в том, что список стран, которые могут быть защищены европейским «ядерным зонтиком», не вполне очевиден.

В Европе есть два крупных союза, в рамках которых можно осуществлять сдерживание — ЕС и НАТО. И они по составу не совпадают.

Если Франция захочет взять на себя ядерное сдерживание в интересах стран-членов НАТО, то как быть с Австрией, Кипром, Ирландией и Мальтой, которые не входят в альянс?

А если прикрывать «ядерным зонтиком» страны-члены Евросоюза, то, получается, на защиту не смогут рассчитывать не состоящие в нем Албания, Исландия, Северная Македония, Норвегия и Турция?

Великобритания, которая также не входит в ЕС, может сама осуществлять сдерживание, поскольку обладает ядерным оружием.