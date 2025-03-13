Чт, 13.03.2025
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
TVNET+
LAT
ПОДПИШИСЬ
Редактор дня:
Sergejs Tihomirovs
Cообщи

Объявлена компания, которая будет обсуживать мосты в Риге следующие 5 лет

CopyMessenger Telegram Whatsapp
Мост в Риге
Мост в Риге Фото: Zane Bitere/LETA

Предприятие Rīgas tilti продолжит повседневное обслуживание столичных мостов в течение следующих пяти лет за 45,9 млн евро, свидетельствует информация на сайте Бюро по надзору за закупками.

Rīgas tilti выиграло закупку на обслуживание мостов, путепроводов и пешеходных туннелей в Риге на период с 2024 по 2029 год, которая ранее была приостановлена.

Как сообщалось, заявки на обслуживание мостов подали два участника, но оба не соответствовали требованиям закупки.

Через три месяца был объявлен повторный конкурс, и оба участника подали новые предложения, но на этот раз самое дешевое предложение было уже почти на 43% больше предыдущего, а сумма предложения второго участника выросла на 14%.

Конкурс вновь завершился безрезультатно, и было достигнуто временное соглашение о том, что повседневное обслуживание мостов продолжит SIA Rīgas tilti. Договор действовал с 1 октября прошлого года до тех пор, пока не будет найден новый подрядчик на пятилетний срок.

Теперь Rīgas tilti признано победителем закупки.

Согласно информации Firmas.lv, SIA Rīgas tilti зарегистрировано в 1991 году, его основной капитал составляет 1,5 млн евро.

29,73% долей капитала предприятия принадлежат Албинсу Ясайтису, 26,55% - Мартиньшу Спрогису, 21,86% - гражданину Германии Томасу Клаусу Хуго Отто Уличке.

В 2023 году оборот Rīgas tilti составил 19,16 млн евро, прибыль - 580 тыс. евро.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

Комментарии
CopyMessenger Telegram Whatsapp

Ключевые слова

Читать также
Актуально
Наверх