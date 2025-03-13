Предприятие Rīgas tilti продолжит повседневное обслуживание столичных мостов в течение следующих пяти лет за 45,9 млн евро, свидетельствует информация на сайте Бюро по надзору за закупками.
Объявлена компания, которая будет обсуживать мосты в Риге следующие 5 лет
Rīgas tilti выиграло закупку на обслуживание мостов, путепроводов и пешеходных туннелей в Риге на период с 2024 по 2029 год, которая ранее была приостановлена.
Как сообщалось, заявки на обслуживание мостов подали два участника, но оба не соответствовали требованиям закупки.
Через три месяца был объявлен повторный конкурс, и оба участника подали новые предложения, но на этот раз самое дешевое предложение было уже почти на 43% больше предыдущего, а сумма предложения второго участника выросла на 14%.
Конкурс вновь завершился безрезультатно, и было достигнуто временное соглашение о том, что повседневное обслуживание мостов продолжит SIA Rīgas tilti. Договор действовал с 1 октября прошлого года до тех пор, пока не будет найден новый подрядчик на пятилетний срок.
Теперь Rīgas tilti признано победителем закупки.
Согласно информации Firmas.lv, SIA Rīgas tilti зарегистрировано в 1991 году, его основной капитал составляет 1,5 млн евро.
29,73% долей капитала предприятия принадлежат Албинсу Ясайтису, 26,55% - Мартиньшу Спрогису, 21,86% - гражданину Германии Томасу Клаусу Хуго Отто Уличке.
В 2023 году оборот Rīgas tilti составил 19,16 млн евро, прибыль - 580 тыс. евро.
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