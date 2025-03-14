IKEA устраивает ночевку в своем магазине в Риге

Как сообщили в компании, согласно опросу, 40% жителей Латвии отказывались от вечерних мероприятий, чтобы выспаться. "В этом году мы предоставим людям возможность переночевать в магазине IKEA в Риге, где они смогут узнать о лучших атрибутах для сна", - говорит руководитель отдела маркетинга IKEA Latvia Aгнесе Узрауга.

Во время мероприятия участники узнают о шести важнейших условиях хорошего сна и смогут опробовать их на себе. Также будет доступен "бар" подушек, чтобы участники могли протестировать и подобрать для себя подходящую подушку. Участникам мероприятия расскажут, как питание влияет на качество сна, а также они смогут принять участие в играх. Утром все участники ночевки приглашаются на утреннюю йогу и завтрак в шведском ресторане IKEA.

Желающие могут подавать заявки на участие в мероприятии с 14 по 21 марта на сайте IKEA. Для участия в ночевке будут отобраны 25 человек. Каждый участник сможет взять с собой одного гостя старше 18 лет.

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