Вот уже несколько лет передача Nekā personīga рассказывает о системах связи российского и белорусского производства, которые до сих пор применяются предприятием Latvijas dzelzceļš (LDz). Теперь у нас есть полная картина того, какие именно программы, созданные в странах-агрессорах, обеспечивают сбор, обработку и передачу информации в Россию. Эти системы нельзя отключить в один день - тогда движение на восток попросту остановится. Между тем существуют возможности заменить их решениями западного производства, но до сих пор это не было сделано. Тем временем Министерство сообщения планирует интегрировать предприятие Eiropas dzelzceļa līnijas, отвечающее за проект Rail Baltica, в концерн Latvijas dzelzceļš. Выходит, что высокоскоростной железнодорожный проект, который называют нашим гарантом безопасности и даже обороноспособности, хотят объединить со структурой, по-прежнему тесно связанной с Россией.
ВИДЕО ⟩ Компания LDz по прежнему зависит от российских систем
Латвия с большой помпой отключилась от российских энергетических сетей, подсоединившись к Европе. Однако Latvijas dzelzceļš по-прежнему изо дня в день пользуется множеством систем связи, разработанных в России и Беларуси.
В ноябре 2024 года в столице Узбекистана проходило заседание Совета по железнодорожному транспорту. Это организация, объединяющая государства постсоветского пространства, в которых действуют пути шириной 1520 миллиметров. В их число до сих пор входят Литва, Эстония и Латвия. На почетном месте заседания виден латвийский флаг. Мероприятие ведет российское предприятие "Российские железные дороги" (РЖД) и возглавляющий этот совет гендиректор Олег Белозеров.
За столом вместе с высшим руководством РЖД сидит и член правления Latvijas dzelzceļš, еще несколько месяцев назад бывший его председателем, Риналд Плявниекс.
Во время совещания участники рассмотрели 11 вопросов, связанных с тарифной политикой, борьбой с мошенничеством в электронных системах связи, научно-исследовательскими и конструкторскими работами в администрациях железных дорог. Итоговая версия протокола всех устроила. Его подписали главы делегаций.
Latvijas dzelzceļš является членом этого совета, который возглавляет директор Российских железных дорог.
По словам Риналда Плявниекса, с которым пообщались журналисты Nekā personīga, участие в этом совете необходимо, чтобы можно было перевозить грузы в направлении Центральной Азии.
Но эта кооперация подразумевает и использование всевозможных систем связи российского и белорусского производства, которые работают в режиме онлайн с РЖД.
Каждую неделю государства-участники подключаются к конференции в Zoom, чтобы обсудить актуальную информацию. В таких встречах по-прежнему принимают участие и сотрудники LDz.
Участники: Железные дороги Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, России, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, Украины.
Ассоциированные члены: Железные дороги Грузии, Ирана, LDz.
Действуют на договорной основе: Железные дороги Литвы, Эстонии.
Р.П: Собрания или встречи оперативного характера в этой организации в целом проходят даже чаще. Несколько раз в неделю. Но что касается Latvijas dzelzceļš, то в среднем мы участвуем в них один-два раза в месяц, в зависимости от тематики, на этих совещаниях присутствуют и наши оперативные сотрудники.
NP: Какого уровня люди участвуют со стороны Латвии?
Р.П: Исполнительный аппарат. Филиал РЖД - Главный вычислительный центр (ГВЦ ОАО "РЖД"). Эта структура собирает, обобщает и анализирует данные. Там, например, доступна картотека вагонов (включая их техническое состояние и детали), учет вагонов и контейнеров, классификаторы и информация по вагонам, взятым в аренду.
Каждый год LDz платит этой дочерней компании РЖД около 100 тысяч евро - в качестве членского взноса.
NP: В России расположен этот сервер?
Р.П: Да.
NP: Из этой системы видно, куда уезжают вагоны и, например, в какой именно зоне рижского порта они находятся?
Р.П: Там отражаются конечные станции и информация о получателе (…), но о физическом местонахождении вагона между станцией и терминалом система не сообщает.
Прежде чем данные отправятся на сервер в Россию, они обрабатываются несколькими программами.
APOVS - Автоматизированная система оперативного управления перевозками. Она функционирует как центральная площадка для сбора данных, к которой подключены и другие системы. APOVS применяется для передачи и получения сведений, необходимых при приеме и передаче поездов через границу, а также для обмена международными железнодорожными сообщениями. Система изготовлена в России. Разработчик, с которым у LDz есть действующий до конца года договор, - дочернее предприятие РЖД (ПКТБ ОАО "РЖД"). Информация о транспортировке военной техники в/из Латвии, по утверждению LDz, в систему APOVS не поступает.
Всего у LDz около 120 ИТ-систем. Около 10% из них созданы вне ЕС. В основном речь идет о тех, которые нужны для обмена данными при грузовых перевозках. (…) Итого это 9 систем, каждая со своей функциональностью, все они обеспечивают грузовые перевозки.
В них содержатся основные сведения о грузе: кто перевозчик, отправитель, на какую конечную станцию доставляют. Данные о самой номенклатуре груза, его объемах. Сведения о вагоне, в том числе о его техническом состоянии, о необходимости ремонта - все, что нужно, чтобы физически перевезти груз.
NP: Как осуществляется передача этих данных? Раз в неделю созваниваетесь?
Р.П: Идет постоянный обмен данными.
NP: То есть информация отправляется онлайн?
Р.П: Да.
Беларусская компания AGAT, которая разрабатывает системы связи и для белорусской армии, и для иных силовых структур, создала программу SAVS (Станционная автоматизированная система управления). Это одна из тех систем, которые связаны с APOVS и передают ей данные. SAVS обеспечивает прием и отправку поездов, маневровые работы и другие функции на станции.
В общем корпоративном поле подключена и KNOIS (Kravu Norēķinu Informācijas Sistēma, система расчетов за груз). Согласно сайту российской компании INTELLEX, эта система была разработана и поставлена специально для Latvijas dzelzceļš в 2019 году. Ее используют билетные кассиры по работе с грузами и бюро грузовых расчетов в LDZ Cargo.
Еще одна система российского происхождения - APSU, разработанная в компании АЙтранс. Она обеспечивает обмен данными о грузе при перевозках. Услуга предоставляется в режиме реального времени. Договор действует до конца года. Без APSU не было бы актуальной информации, и Беларусь с Россией могли бы отказывать в приеме или передаче поездных составов через границу.
Та же компания АЙтранс создала систему CKM, которая предназначена для обмена сообщениями и файлами между Latvijas dzelzceļš и другими государствами.
Система ежемесячного планирования грузоперевозок MESPLAN была разработана в Беларуси, но принадлежит РЖД. Через нее согласовывают общий месячный план.
Система автоматизированного учета фактического графика движения поездов KIGAS нужна, чтобы следить за ходом поездов, видеть, как они перемещаются по участкам и узлам Латвии, и делать прогнозы. Программа обрабатывает сигналы от систем централизации управления движением и от диспетчерских комплексов, и все это - в реальном времени.
Latvijas dzelzceļš утверждает, что применяет разные меры безопасности - для передачи данных используются VPN и прокси-серверы. Однако и один из этих серверов тоже разработан в России (INFOSET 21, создатель - АЙтранс).
Р. П: Это система, созданная за пределами Латвии, но полностью поддерживаемая, обслуживаемая и управляемая силами специалистов LDz.
NP: Получается, что безопасность данных контролируется при помощи системы, созданной в России?
Р.П: Не совсем. Она лишь одна из сред, которую мониторят и администрируют наши специалисты.
Для замены некоторых систем, по словам LDz, совместно с эстонскими коллегами запущен общий проект. Его реализация якобы обсуждается уже несколько лет. Точно так же каждый новый министр сообщения выражал непонимание или возмущение по поводу столь тесных связей с РЖД.
Атис Швинка, министр сообщения ("Прогрессивные"): Россия - наша главная угроза, страна-агрессор, преступное и бандитское государство. И недопустимо, чтобы происходили утечки информации.
NP: Что можно изменить? Потому что ситуация по-прежнему такая, что мы осуждаем Россию как агрессора, но ничего не меняется.
А.Ш: Безопасность должна быть обеспечена. Но, возможно, эти разговоры о полном провале излишне преувеличены.
Андулис Жидковс, госсекретарь Министерства сообщения: Сейчас все системы функционируют таким образом, что данные просто передаются друг другу. Наша система не является частью чужой. Это только передача и прием данных, чтобы поезда могли курсировать через границу.
NP: Позволяет ли связка систем LDz с Россией подключить их к Rail Baltica? Насколько этот проект, который у нас объявлен залогом безопасности, остается безопасным?
А.Ш: Латвия не принадлежит пространству Российской империи. Ни железнодорожная инфраструктура, ни какие-либо элементы связи. Так что наша задача - переключиться на европейские системы. Да, возможно, это нелегкая рутина, но нам придется этим заниматься.
NP: Есть конкретные сроки, когда это сделают?
А.Ш: Не буду называть точные сроки. Мы стремимся решить вопрос в кратчайшие сроки. Эти вопросы будут поставлены.
Latvijas dzelzceļš уверяет, что сократил свое участие в структурах Совета по железнодорожному транспорту. Однако обмен информацией в онлайн-режиме все равно идет. Член правления LDz Плявниекс подтверждает: даже если системы будут заменены, передавать данные на восток все равно придется.
Директор Центра исследований геополитики Марис Анджанс, ранее возглавлявший Отдел безопасности транспорта и связи в Министерстве сообщения, подчеркивает, что железные дороги для России - это опора военного потенциала, и спецслужбы там присутствуют постоянно.
Марис Анджанс, директор Центра исследований геополитики: Россия всегда опиралась на сухопутную составляющую. США - держава морская, способную перебросить силы в любую точку мира. А у России ключевая роль принадлежит железным дорогам. (…) Во времена СССР, перестраивая латвийские железные дороги, их делали транзитными вратами на Запад.
Наступило время понять, что с этим делать. Плюс это или минус? (…) Не похоже, что у нас есть стратегия, как поступить дальше. Это важный фон. А все эти системы связи - лишь часть большой картины. Ясно, что ничего хорошего в том, что данные о перевозках попадают к восточному соседу.
Рихардс Козловскис, министр внутренних дел ("Новое Единство"): Безусловно, радоваться тут нечему. Вопрос в том, нужно ли сократить или полностью ликвидировать обмен информацией. Пока граница работает, этот обмен данными должен быть минимально необходимым.
NP: Предположим некий "час X". (…) Тогда Россия видит, например, что в каком-то рижском порту скопились вагоны с легко воспламеняющимся грузом?
Р.П: Знаете, не совсем. Видно лишь, что в том или ином направлении планируется к отправке определенный объем груза. Но где именно расположены эти вагоны, эти системы не показывают.
Две из систем связи теоретически могут быть заменены до конца этого года. Отказ от остальных, по заявлению LDz, растянется еще на несколько лет. К примеру, замена созданной в России системы KIGAS (для отслеживания графика движения поездов) может занять шесть лет и стоить не менее 20 миллионов. Нам известно, что в этом году CERT.LV уделяет этим системам повышенное внимание. По неофициальным сведениям, руководство спецслужб считает, что использование таких программ представляет риск для безопасности.
Видео: Сюжет передачи Nekā personīga
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