ВИДЕО Компания LDz по прежнему зависит от российских систем

NP: Какого уровня люди участвуют со стороны Латвии?

Р.П: Исполнительный аппарат. Филиал РЖД - Главный вычислительный центр (ГВЦ ОАО "РЖД"). Эта структура собирает, обобщает и анализирует данные. Там, например, доступна картотека вагонов (включая их техническое состояние и детали), учет вагонов и контейнеров, классификаторы и информация по вагонам, взятым в аренду.

Каждый год LDz платит этой дочерней компании РЖД около 100 тысяч евро - в качестве членского взноса.

NP: В России расположен этот сервер?

Р.П: Да.

NP: Из этой системы видно, куда уезжают вагоны и, например, в какой именно зоне рижского порта они находятся?

Р.П: Там отражаются конечные станции и информация о получателе (…), но о физическом местонахождении вагона между станцией и терминалом система не сообщает.

Прежде чем данные отправятся на сервер в Россию, они обрабатываются несколькими программами.