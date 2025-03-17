На выходных ненадолго был закрыт пограничный пункт на границе с Беларусью

Пуятс сообщил, что в понедельник это предложение будет подано в Кабинет министров. Пункт может быть закрыт на шесть месяцев, а если поток нарушителей станет критическим, ГПО может попросить закрыть его совсем.

Начальник ГПО рассказал, что в выходные дни пограничный пункт был закрыт на короткое время из-за нестабильной работы технических систем и рисков, что он может быть использован нелегальными мигрантами, так как пограничники заметили скопление нарушителей на белорусской стороне.

"Проанализировав информацию, мы пришли к выводу, что существует высокий риск того, что пункт может быть использован для массового проникновения нелегальных мигрантов в Латвию", - сказал Пуятс, добавив, что по ту сторону границы собралось несколько десятков человек, поэтому были приняты превентивные меры, чтобы предотвратить попытку их проникновения в Латвию.

Около полуночи в воскресенье пограничный пункт возобновил работу.

Читайте также Общество VDD: следует запретить поездки в Беларусь и РФ более широкому кругу лиц

Пуятс отметил, что большое количество нарушителей в настоящее время пытается проникнуть через границу Польши - даже зимой их количество достигало 100 человек в день.

"Мы не можем исключить, что в какой-то момент эти потоки могут быть перенаправлены в Латвию", - сказал начальник ГПО.

13 марта польский Сенат одобрил законопроект, который позволит временно ограничивать права мигрантов просить в стране убежища в ситуации, когда Беларусь ведет гибридную войну против Польши и пытается переправить в Польшу тысячи нелегальных иммигрантов.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!