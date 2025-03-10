В VDD напомнили, что в 2023 году ответственные службы ежемесячно выявляли в среднем 1000 случаев выезда граждан Латвии в Россию. С 2024 года количество выезжающих увеличилось почти вдвое. Что касается поездок в Беларусь, то с 2024 года ежемесячно фиксируется в среднем около 5000 случаев.

Учитывая риски, которые представляют для безопасности Латвии российские и белорусские спецслужбы, VDD считает, что круг лиц, подпадающих под действие поправок к закону, должен быть более широким.

Служба не стала давать дальнейших комментариев, но подчеркнула, что российские и белорусские спецслужбы могут быть заинтересованы в использовании для получения информации любого гражданина Латвии независимо от рода занятий.

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VDD принимала участие в разработке законопроекта и поддерживает нынешнее предложение. Конкретные группы лиц, перечисленные в законопроекте, подвержены более высоким рискам безопасности по сравнению с остальными гражданами Латвии.

VDD продолжит уделять повышенное внимание всем гражданам Латвии, путешествующим в Россию и Беларусь, в соответствии со своими полномочиями.

Предложенные комиссией по национальной безопасности поправки предусматривают запрет на поездки в Россию и Беларусь для некоторых сотрудников органов государственного управления. Под запрет попадут тысячи людей.

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