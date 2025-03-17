Как вернуть переплату налога без подачи декларации? Ответы от экспертов VID

Даце Кирсе-Кирша рассказала, что можно получить возврат налогов без подачи декларации. Но для этого нужно подать заявление до 30 сентября.

"Тогда за очередной год, начиная с 1 октября и до 30 декабря будет произведен перерасчет. Если будет возврат, деньги вернутся на счет", - отметила Даце Кирсе-Кирша.

На автоматический возврат доступен не во всех случаях - он возможен, если переплата возникла из-за необлагаемого минимума, налоговых льгот на иждивенцев, инвалидности или взносов в частные пенсионные фонды.

При этом поданное заявление не мешает подаче декларации, если в дальнейшем появятся дополнительные расходы, подлежащие возврату, добавила эксперт.

Также представители VID предупредили, что приложение "Оправданные расходы" (Attaisnotie izdevumi) больше не работает. Чеки и другие документы нужно загружать в системе EDS.

Кроме того в VID напомнили, что оплата за пансионаты и дома престарелых не считаются оправданными, но если там предоставляются медицинские услуги за отдельную плату, то их можно включить в декларацию.

Если же налогоплательщик делал пожертвования, например, в Ziedot.lv, то их нужно указать в разделе D4, прикрепив подтверждающий документ.

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