Единый билет на Rīgas satiksme и поезд уже с июня. Сколько заплатят пассажиры?

В рамках пилотного проекта Rīgas satiksme обеспечит возможность использования единого билета в сети маршрутов рижского общественного транспорта. Стоимость билета составит 2 евро, из которых Rīgas satiksme получит 0,89 евро (без PVN) и 0,11 евро (с PVN).

Срок проведения пилотного проекта - не более одного года с момента его запуска. Rīgas satiksme до 15 декабря 2024 года должна представить Департаменту внешней среды и мобильности и Финансовому департаменту промежуточный отчет о результатах проекта.

Продажу единого билета будет осуществлять Pasažieru vilciens.

На разработку технического решения для кодового билета в мобильном приложении Рижская дума выделит 50 700 евро из резервного фонда.

Вопрос еще будет рассматриваться на заседании Рижской думы.

Как ранее сообщалось, изначально единый билет будет действовать в рамках пилотного проекта и будет доступен на маршрутах Rīgas satiksme и в зоне А железнодорожных маршрутов регионального значения. После завершения пилотного проекта единый билет планируют внедрить на более широкой сети железнодорожных маршрутов.

Основной целью Рижского самоуправления является обеспечение более современного, удобного и финансово выгодного способа передвижения по Риге.

В отчете Министерства сообщения говорится, что пилотный проект предварительно может стартовать 1 июня 2025 года, а его планируемый срок - один год с момента начала продаж единого билета.

Министерство сообщения ожидает, что внедрение единого билета позволит увеличить число пассажиров. В настоящее время услугами обоих перевозчиков одновременно пользуются около 38 000 человек в год, а потенциальный рост числа пассажиров, использующих единый билет, оценивается примерно в 30%.

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