28 июня 2024 года в Риге прошло дерби между Leevon PPK и второй командой RFS во второй по силе лиге Латвии. В упорном матче дублеры клуба-чемпиона Латвии одержали победу со счетом 2:1 (1:1). Однако игра осталась в памяти болельщиков не благодаря событиям на футбольном поле.

Фанаты Leevon PPK на трибунах скандировали популярный слоган "Путин х**ло", направленный против диктатора Владимира Путина. В ходе упомянутого матча слоган очень сильно разозлил мать игрока второй команды RFS Глеба Жалейко.

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Точно сказанные ею слова еще не подтверждены. В соцсетях распространяется неофициальная информация, что женщина сказала одному из болельщиков Leevon PPK:

"Когда придет Путин, тебя застрелят первым".

Комитет по этике ЛФФ запретил фигурантке инцидента Марине Щербаковой участвовать в любой деятельности, связанной с футболом, на время рассмотрения дела.

Ей присудили восьмимесячный запрет на участие в любой деятельности, связанной с футболом.

Комитет по этике ЛФФ не получил достаточных доказательств в отношении других лиц о том, что они нарушили правила этики ЛФФ, поэтому производство по данной части было прекращено.

15 марта этого года было установлено, что М. Щербакова находилась на трибунах стадиона Esplanāde (Даугавпилс). За неподчинение наложенному запрету комитет по этике ЛФФ оштрафовал М. Щербакову на 250 евро.

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