"Я знала, кто такой Бусел": Лиза Мания про шоу и перемены в жизни

"Мне кажется, что это абсолютно правильно и нормально. Я, так сказать, втянулась больше в жизнь и в сферу работы Максима. У меня появился театр. У меня появились новые коллеги. У меня появились новые близкие друзья. Конечно же, какая-то часть людей, которые были со мной до этого - мы стали меньше общаться. Но это в силу моей занятости и огромного количества работы. Потому что, ну, это правда, что сейчас я много занимаюсь не только творчеством, но и организацией каких-то концертов, проектов, мероприятий, и всего, что связано с менеджментом Максима. Потому из-за того, что не хватает часов, я не успеваю там со всеми встречаться.