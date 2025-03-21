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Видео "Максим уже много лет в отношениях": Лиза Мания откровенно про Бусела и танцы

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Елизавета Мания
Елизавета Мания Фото: Instagram/ коллаж TVNET

"После шоу, конечно, жизнь поменялась и круг общения", - признается танцовщица Елизавета Мания в программе TVNET+ "В чем фишка?". Ее победа с Максимом Буселом в шоу Dejo ar zvaigzni (Танцуй со звездой) не прошла бесследно. 

Елизавета Мания - профессиональная танцовщица. Она танцует уже более 20 лет. На данный момент преподает бальные и спортивные танцы, а также сценическое движение и танец в Рижском русском театре им. М. Чехова. Кроме этого, Лиза является менеджером актера и певца Максима Бусела.

В интервью она рассказала, перспективно ли в Латвии заниматься танцами. Вспомнила, как попала на проект Dejo ar zvaigzni и что сейчас между ней и Максимом Буселом.

Видео: Елизавета Мания в шоу "В чем фишка?"

"Я помню, я так и написала продюсеру: "Все, конечно, классные, но если будет Бусел, то вообще отлично. Мне сказали, что он подтвердил свое участие, и там буквально через неделю мы договорились о встрече...

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