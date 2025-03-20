Кристап Зутис и Элина Пакалне станут родителями

Пара опубликовала совместный пост в Instagram, на котором видно, как оба держаться за руки, а Кристап держит ботиночки малыша на фоне живота Элины. Под видео Кристап написал: "Спасибо тебе, Один, Аллах, Бог, Иисус или как там тебя зовут, я просто говорю спасибо". Элина дополняет его простым смайликом-сердечком.