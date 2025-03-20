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Кристап Зутис и Элина Пакалне станут родителями

Перевод: rus.tvnet.lv
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Боксер Кристап Зутис и инфлюенсер Элина Пакалне сообщили своим подписчикам в социальных сетях, что в их семье ожидается ребенок.

Пара опубликовала совместный пост в Instagram, на котором видно, как оба держаться за руки, а Кристап держит ботиночки малыша на фоне живота Элины. Под видео Кристап написал: "Спасибо тебе, Один, Аллах, Бог, Иисус или как там тебя зовут, я просто говорю спасибо". Элина дополняет его простым смайликом-сердечком.

Ранее сообщалось, что пара поженилась в 2023 году. О предстоящем событии пара не объявила даже родителям, сообщив им об этом только после окончания официальной церемонии.

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