Боксер Кристап Зутис и инфлюенсер Элина Пакалне сообщили своим подписчикам в социальных сетях, что в их семье ожидается ребенок.
Кристап Зутис и Элина Пакалне станут родителями
Пара опубликовала совместный пост в Instagram, на котором видно, как оба держаться за руки, а Кристап держит ботиночки малыша на фоне живота Элины. Под видео Кристап написал: "Спасибо тебе, Один, Аллах, Бог, Иисус или как там тебя зовут, я просто говорю спасибо". Элина дополняет его простым смайликом-сердечком.
Ранее сообщалось, что пара поженилась в 2023 году. О предстоящем событии пара не объявила даже родителям, сообщив им об этом только после окончания официальной церемонии.