Кристапс Зутис и Элина Пакалне тайно поженились

Свадебная церемония прошла в кругу родственников и в присутствии свидетелей, сообщает 1188.lv. После свадьбы Элина взяла фамилию мужа.

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Как известно, пара снялась в реалити-шоу Slavenības. Bez filtra ("Знаменитости. Без фильтра") и обручилась перед камерами. Но уже в июле этого года Зутис объявил, что их пути разошлись.

"Наши отношения спасло то, что каждый из нас ходил к своему психотерапевту. Мы поняли, что хотим быть вместе", - прокомментировала Пакалне возобновление отношений.

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