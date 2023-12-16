Кристапс Зутис и Элина Пакалне тайно поженились

15 декабря прошла свадьба боксера Кристапса Зутиса и тиктокера Элины Пакалне. Это важное событие вскоре можно будет посмотреть на шоу Slavenības. Bez filtra ("Знаменитости. Без фильтра").
Свадебная церемония прошла в кругу родственников и в присутствии свидетелей, сообщает 1188.lv. После свадьбы Элина взяла фамилию мужа.
Как известно, пара снялась в реалити-шоу Slavenības. Bez filtra ("Знаменитости. Без фильтра") и обручилась перед камерами. Но уже в июле этого года Зутис объявил, что их пути разошлись.
"Наши отношения спасло то, что каждый из нас ходил к своему психотерапевту. Мы поняли, что хотим быть вместе", - прокомментировала Пакалне возобновление отношений.
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