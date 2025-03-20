Баскетбольный клуб Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) "Бостон Селтикс", который представляет латвийский игрок Кристап Порзиньгис, продается за 6,1 миллиарда долларов США (5,6 миллиарда евро). Об этом сообщил в четверг, 20 марта, на своей странице в X баскетбольный обозреватель ESPN Шэмс Чарания.
"Бостон Селтикс", за который играет Порзиньгис, продан по рекордной цене
Шарания, ссылаясь на свои источники, сообщил, что ведущий партнер Symphony Technology GroupБилл Чисхолм договорился о покупке Boston Celtics у семьи Граусбек за 6,1 миллиарда долларов США.
По его словам, это крупнейшая сумма, за которую когда-либо продавался спортивный клуб в истории североамериканского спорта.
Предыдущий рекорд продажи клуба в Северной Америке был установлен в 2023 году, когда группа инвесторов под руководством Джоша Харриса приобрела клуб Национальной футбольной лиги (NFL) "Вашингтон Коммандерс" за 6,05 миллиарда долларов США (5,58 миллиарда евро).
Позднее стороны, участвующие в сделке, официально подтвердили информацию о продаже.
Сделка еще должна быть одобрена советом НБА.
Отмечается, что процесс продажи клуба не завершится раньше лета.
В настоящий момент "Бостон Селтикс" занимают второе место в Восточной конференции с 50 победами в 69 матчах.
Следующую игру Celtics проведут в пятницу на выезде против "Юта Джаз", начав серию из шести гостевых матчей.
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