По словам очевидцев, трава горит недалеко от остановки общественного транспорта "улица Дзелзавас".

RUS TVNET обратился в VUGD, чтобы выяснить подробности происшествия, а также чтобы узнать масштабы пожара. После получения ответа информация будет дополнена.

Видео: Пожар прошлогодней травы в Дрейлини

Как уже сообщалось, с наступлением теплой погоды в Латвии возобновились пожары прошлогодней травы.

Так, пятницу самые крупные пожары прошлогодней травы были потушены в Латгале, сообщили агентству LETA в Государственной пожарно-спасательной службе (VUGD).

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В минувшие сутки в VUGD поступило 73 вызова - 42 на пожары, в том числе 31 на пожары прошлогодней травы и один лесной пожар, 18 на спасательные работы и еще 13 вызовов были ложными.

В Калкунской волости Аугшдаугавского края горело три гектара травы, а на улице Упес в Даугавпилсе - 8000 квадратных метров травы.

Также сухая трава горела в Лимбажи, в Ливанском самоуправлении, в Баркавской волости Мадонского края, в Салацгриве.

Первые пожары прошлогодней травы обычно небольшие по размеру, но по мере того, как погода становится теплее и суше, их площади увеличиваются. Погода все еще относительно влажная, но в этом году в стране зарегистрировано уже 126 пожаров прошлогодней травы, а на прошлой неделе - 31.

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