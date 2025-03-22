За сутки зарегистрировано более 30 пожаров прошлогодней травы

В минувшие сутки в VUGD поступило 73 вызова - 42 на пожары, в том числе 31 на пожары прошлогодней травы и один лесной пожар, 18 на спасательные работы и еще 13 вызовов были ложными.

В Калкунской волости Аугшдаугавского края горело три гектара травы, а на улице Упес в Даугавпилсе - 8000 квадратных метров травы.

Также сухая трава горела в Лимбажи, в Ливанском самоуправлении, в Баркавской волости Мадонского края, в Салацгриве.

Первые пожары прошлогодней травы обычно небольшие по размеру, но по мере того, как погода становится теплее и суше, их площади увеличиваются. Погода все еще относительно влажная, но в этом году в стране зарегистрировано уже 126 пожаров прошлогодней травы, а на прошлой неделе - 31.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!