Принадлежащий Маску Х заблокировал аккаунты активистов турецкой оппозиции

Как сообщил изданию Politico аналитик американского аналитического центра Wilson Center Юсуф Джан, большинство заблокированных аккаунтов были "аккаунтами активистов, связанных с университетами, которые по сути делились информацией о протестах и ​​местах, куда могут пойти студенты". У некоторых из этих аккаунтов были десятки тысяч подписчиков.

У части этих аккаунтов доступ заблокирован только из Турции.

Министр внутренних дел Турции Али Ерликая объявил на платформе X, что власти выявили 326 "разжигающих ненависть" аккаунтов в социальных сетях, 72 из которых находятся за рубежом. Министр добавил, что при содействии органов кибербезопасности и безопасности были задержаны 54 человека, связанных с этими аккаунтами.

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Турецкое законодательство позволяет властям принимать меры по блокировке аккаунтов в социальных сетях. Закон о социальных сетях 2022 года предоставляет правительству широкие и неопределенные полномочия по ограничению контента.

Это не первый случай, когда X ограничивает контент в Турции. Когда президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган готовился к перевыборам в 2023 году, X ограничил контент, объяснив, что это было сделано "для того, чтобы Twitter оставался доступным для народа Турции". Тогда Маск заявил, что выбор был либо полностью заблокировать Twitter в Турции, либо ограничить доступ к "некоторым твитам".

После того, как на этой неделе начались протесты против задержания Имамоглу, в Турции замедлилась работа платформ YouTube, Instagram, X, TikTok, WhatsApp, Telegram и Signal. Турецкие власти уже действовали подобным образом.

По предоставленным X данным, во второй половине 2024 года компания X выполнила 86% запросов турецких властей на удаление контента по сравнению с 68% в первой половине года.

Когда в 2022 году Маск купил Twitter, который позже переименовал в X, он заявил, что купил платформу, чтобы "восстановить свободу слова".

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