Суд арестовал задержанного мэра Стамбула

Просьба об аресте популярного лидера оппозиции поступила от прокуратуры, которая возбудила против Имамоглу два уголовных дела - по фактам коррупции и связей с терроризмом.

На данный момент суд принял решение об аресте мэра по делу о коррупции, однако ожидается, что в ближайшие часы он также примет решение о мере пресечения по делу о связях с терроризмом.

Задержание Имамоглу усилило политическую напряженность и вызвало массовые протесты по всей Турции, хотя власти запретили протесты в крупных городах.

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По словам официальных лиц, в субботу полиция арестовала по всей стране 323 протестующих.

Многие считают, что задержание Имамоглу является политически мотивированной попыткой отстранить его от участия в следующей президентской избирательной кампании, запланированной на 2028 год.

Республиканская народная партия (CHP), членом которой является Имамоглу, проводит в воскресенье предварительные выборы, чтобы выдвинуть кандидата на следующие президентские выборы. Ожидается, что кандидатом станет Имамоглу. Партия также установила по всей стране так называемые урны для голосования солидарности, где те, кто не являются членами партии, но хотят выразить свою поддержку мэру Стамбула, могут символически проголосовать.

В субботу полиция допрашивала Имамоглу около пяти часов в рамках расследования его пособничества террористической Рабочей партии Курдистана (PKK), сообщает газета Cumhuriyet. Накануне его допрашивали в течение четырех часов в рамках расследования дела о коррупции. В ходе обоих допросов Имамоглу отрицал свою вину. Он также заявил, что был задержан по политическим причинам.

Вместе с Имамоглу в среду были задержаны десятки других людей, в том числе мэры двух районов Стамбула.

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