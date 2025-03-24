Исторический матч - латвийские футболисты встретятся с Англией

Матч начнется в 21:45 по латвийскому времени, прямая трансляция будет доступна на канале LTV7.

В пятницу Латвия обыграла Андорру со счетом 1:0 в своем первом матче, а Англия победила Албанию со счетом 2:0 в дебютном матче главного тренера Томаса Тухеля на стадионе "Уэмбли". В группе К также выступает Сербия.

Сборная Латвии впервые в истории встретится со сборной Англии. Стадион "Уэмбли" вмещает 90 000 зрителей. Ожидается, что это будет самая посещаемая игра в истории сборной Латвии по футболу.

Сборная Англии в настоящее время занимает четвертое место в рейтинге FIFA, а Латвия — 140-е место.

В сборной Латвии главному тренеру Паоло Николато помогают тренеры Массимо Паганини и Александр Цауня, тренер вратарей Габриэле Альдегани, тренеры по физической подготовке Винченцо Пинколини и Марис Смирнов, а также видеоаналитики Леонардо Карлетти и Илья Щаницын.

В финальный турнир чемпионата мира выйдут 16 команд из европейской зоны - 12 победителей групп, а в плей-офф примут участие 12 команд, занявших вторые места, и четыре лучших победителя групп сезона Лиги наций UEFA 2024/2025, которые не попадут в первые два места в отборочных группах.

Финал чемпионата мира пройдет в Канаде, Мексике и США в июне и июле 2026 года.

В 2026 году в финальном турнире чемпионата мира впервые примут участие 48 команд вместо 32.

Состав сборной Латвии:

вратари - Рихардс Матревиц, Робертс Озолс, Кришьянис Звиедрис;

защитники - Роберт Савальниекс, Ник Слиеде, Андрей Циганик, Райвис Андрис Юрковскис, Антоний Черномордый, Максим Тонишев, Алвис Яунземс, Виталий Ягодинский, Даниэл Балодис, Вячеслав Исаев, Эмил Бирка;

полузащитники - Алексей Савельев, Денис Мельник, Дмитрий Зеленков, Лукаш Вапне;

Нападающие - Раймонд Кролис, Янис Икауниекс, Владислав Гутковский, Эдуард Дашкевич, Дарио Шитс.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!