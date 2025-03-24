В понедельник, 24 марта, мужская сборная Латвии по футболу встретится со сборной Англии на знаменитом стадионе "Уэмбли" в Лондоне во втором матче отборочного турнира чемпионата мира по футболу 2026 года.
Исторический матч - латвийские футболисты встретятся с Англией
Матч начнется в 21:45 по латвийскому времени, прямая трансляция будет доступна на канале LTV7.
В пятницу Латвия обыграла Андорру со счетом 1:0 в своем первом матче, а Англия победила Албанию со счетом 2:0 в дебютном матче главного тренера Томаса Тухеля на стадионе "Уэмбли". В группе К также выступает Сербия.
Сборная Латвии впервые в истории встретится со сборной Англии. Стадион "Уэмбли" вмещает 90 000 зрителей. Ожидается, что это будет самая посещаемая игра в истории сборной Латвии по футболу.
Сборная Англии в настоящее время занимает четвертое место в рейтинге FIFA, а Латвия — 140-е место.
В сборной Латвии главному тренеру Паоло Николато помогают тренеры Массимо Паганини и Александр Цауня, тренер вратарей Габриэле Альдегани, тренеры по физической подготовке Винченцо Пинколини и Марис Смирнов, а также видеоаналитики Леонардо Карлетти и Илья Щаницын.
В финальный турнир чемпионата мира выйдут 16 команд из европейской зоны - 12 победителей групп, а в плей-офф примут участие 12 команд, занявших вторые места, и четыре лучших победителя групп сезона Лиги наций UEFA 2024/2025, которые не попадут в первые два места в отборочных группах.
Финал чемпионата мира пройдет в Канаде, Мексике и США в июне и июле 2026 года.
В 2026 году в финальном турнире чемпионата мира впервые примут участие 48 команд вместо 32.
Состав сборной Латвии:
вратари - Рихардс Матревиц, Робертс Озолс, Кришьянис Звиедрис;
защитники - Роберт Савальниекс, Ник Слиеде, Андрей Циганик, Райвис Андрис Юрковскис, Антоний Черномордый, Максим Тонишев, Алвис Яунземс, Виталий Ягодинский, Даниэл Балодис, Вячеслав Исаев, Эмил Бирка;
полузащитники - Алексей Савельев, Денис Мельник, Дмитрий Зеленков, Лукаш Вапне;
Нападающие - Раймонд Кролис, Янис Икауниекс, Владислав Гутковский, Эдуард Дашкевич, Дарио Шитс.
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