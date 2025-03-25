Продюсерская компания Art Forte свое 20-летие в этом году отмечает громкими проектами. Директор компании Юлия Лочмеле обещает невероятный наплыв знаменитостей и их многочисленных друзей со всего мира в Юрмалу. TVNET+ смог расспросить организаторов о гостях из Израиля и приезде Пугачевой.
Для абонентов
Посетит ли Пугачева в этом году Юрмалу?
Одним из самых знаковых проектов для компании Art Forte является летнее выступление в Юрмале выдающейся латвийской оперной певицы Элины Гаранчи.
Элина Гаранча вместе с сопрано из Румынии Юлией Марией Дан и лирическим тенором австралийско-китайского происхождения Канг Вангом поднимутся на сцену концертного зала "Дзинтари" 29 июня, этот проект поддерживает Юрмальская дума.
Видео: Интервью с Юлией Лочмеле (фрагмент)