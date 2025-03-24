Трибьют-шоу Depeche Mode отменили во всех трех странах Балтии

Концерты должны были состояться в конце марта в Латвии, Литве и Эстонии. В латвийской Xiaomi Arena шоу было запланировано на 26.03.2025. Сейчас на сайтах билетных касс указывается, что мероприятие приостановлено, а владельцам билетов предлагается возможность обменять их на любой другой концерт , проводимый организатором ART Partner CZ s.r.o.: в частности, на RCZ Rammstein Tribute Symphonic Show (16.10.2025) или Lords Of The Sound "The Music of Hans Zimmer" (18.11.2025). Подать заявку на обмен билетов можно до 22 апреля 2025 года. Как пишет Limon.ee, концерт в Таллинне 28 марта также отменен. Ранее об аналогичном шаге сообщили литовцы.

"Такое решение было принято после того, как стало известно, что участники этого коллектива, хотя и покинули Россию после начала войны, в последнее время вновь начали выступать в этой стране. Учитывая эту информацию и придерживаясь нашей твёрдой позиции, мы вынуждены прекратить сотрудничество с данным коллективом. Наша позиция ясна и недвусмысленна: Россия - страна-агрессор, и ни один артист, который после начала войны продолжает свою деятельность в этой стране, для нас неприемлем. Мы поддерживаем Украину и ее борьбу за свободу, а также выражаем солидарность со всеми, кто выступает против агрессии и несправедливости", - говорится от имени организаторов на эстонском билетном портале.



Напомним, что в середине февраля в Даугавпилсе был отменен концерт румынского певца Йона Йоницы, подражающего российскому исполнителю Юрию Шатунову и казахского певца Жандаурена Аблаева: они были включены в "черный список" МИД.

Организаторы заверили, что впредь, перед приглашением артистов, будут консультироваться с органами госбезопасности.