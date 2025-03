Трибьют-шоу Depeche Mode отменили во всех трех странах Балтии

Концерты должны были состояться в конце марта в Латвии, Литве и Эстонии.



В латвийской Xiaomi Arena шоу было запланировано на 26.03.2025. Сейчас на сайтах билетных касс указывается, что мероприятие приостановлено, а владельцам билетов

предлагается возможность обменять их на любой другой концерт, проводимый организатором ART Partner CZ s.r.o.: в частности, на RCZ Rammstein Tribute Symphonic Show (16.10.2025) или Lords Of The Sound "The Music of Hans Zimmer" (18.11.2025). Подать заявку на обмен билетов можно до 22 апреля 2025 года.



Как пишет Limon.ee, концерт в Таллинне 28 марта также отменен. Ранее об аналогичном шаге сообщили литовцы.