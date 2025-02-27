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Видео В Даугавпилсе отменены концерты певцов, включенных в "черный список"

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Афиша певца
Афиша певца Фото: Ekrānšāviņš

В Даугавпилсе в марте должны были выступить певцы, внесенные в список нежелательных персон в Латвии, однако их концерты отменили. Муниципалитет обещает проводить более тщательные проверки в будущем, сообщает Panorāma.

В Доме культуры Даугавпилса были отменены два концерта - румынского исполнителя Иона Ионица и казахского певца Жандаурена Аблаева. Румынский певец планировал исполнять песни Юрия Шатунова, известного с советских времен.

Казахский певец рекламировал свой репертуар как "лучшие русские песни", а в его промоматериалах использовался стилизованный герб России.

Директор Даугавпилсского Дома культуры Астрида Лещинска пояснила: "Что касается "Шатунова" - там возникли вопросы по текстам песен. А по поводу концерта 9 марта - этот артист имеет казахские корни, но информации о нем было мало или она вовсе была недоступна".

Лещинска заверила, что в будущем перед объявлением о проведении мероприятия она будет консультироваться с органами государственной безопасности.

Подробнее смотрите в сюжете!

Видео: Сюжет программы Panorāma

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