В Даугавпилсе в марте должны были выступить певцы, внесенные в список нежелательных персон в Латвии, однако их концерты отменили. Муниципалитет обещает проводить более тщательные проверки в будущем, сообщает Panorāma.
Видео ⟩ В Даугавпилсе отменены концерты певцов, включенных в "черный список"
В Доме культуры Даугавпилса были отменены два концерта - румынского исполнителя Иона Ионица и казахского певца Жандаурена Аблаева. Румынский певец планировал исполнять песни Юрия Шатунова, известного с советских времен.
Казахский певец рекламировал свой репертуар как "лучшие русские песни", а в его промоматериалах использовался стилизованный герб России.
Директор Даугавпилсского Дома культуры Астрида Лещинска пояснила: "Что касается "Шатунова" - там возникли вопросы по текстам песен. А по поводу концерта 9 марта - этот артист имеет казахские корни, но информации о нем было мало или она вовсе была недоступна".
Лещинска заверила, что в будущем перед объявлением о проведении мероприятия она будет консультироваться с органами государственной безопасности.
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Видео: Сюжет программы Panorāma