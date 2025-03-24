Жерар Депардье на скамье подсудимых

Истцы - помощница режиссера и работница по декорациям - утверждают, что во время съемок в пригороде Парижа Депардье неоднократно допускал в их адрес непристойные жесты и комментарии, нарушая их личные границы. По словам одной из них, актер "трогал ее за бедра и ягодицы", другой - "прижимался к ней" и отпускал "вульгарные фразы сексуального характера".

Депардье, обладающий гражданством России с 2013 года, отвергает обвинения и настаивает на своей невиновности. Его адвокаты подчеркивают, что дело касается не изнасилования, а сексуальных посягательств, и настаивают на "искаженном восприятии" поведения актёра. Тем не менее, эта история, как и десятки других выдвинутых в последние годы обвинений, уже поставила под сомнение его репутацию.