В понедельник в Париже открылся судебный процесс против одного из самых узнаваемых и влиятельных французских актеров - Жерара Депардье. 76-летний артист, некогда символ национального кинематографа, предстал перед судом по делу о сексуальных домогательствах к двум женщинам на съемочной площадке фильма "Зеленые ставни" в 2021 году. О процессе сообщают LE TEMPS и крупнейшие французские СМИ.
Жерар Депардье на скамье подсудимых
Истцы - помощница режиссера и работница по декорациям - утверждают, что во время съемок в пригороде Парижа Депардье неоднократно допускал в их адрес непристойные жесты и комментарии, нарушая их личные границы. По словам одной из них, актер "трогал ее за бедра и ягодицы", другой - "прижимался к ней" и отпускал "вульгарные фразы сексуального характера".
Депардье, обладающий гражданством России с 2013 года, отвергает обвинения и настаивает на своей невиновности. Его адвокаты подчеркивают, что дело касается не изнасилования, а сексуальных посягательств, и настаивают на "искаженном восприятии" поведения актёра. Тем не менее, эта история, как и десятки других выдвинутых в последние годы обвинений, уже поставила под сомнение его репутацию.
Эпизод с "Зелеными ставнями" - лишь одна глава в длинном ряду обвинений против Депардье. С 2020 года более двадцати женщин заявили о неподобающем поведении со стороны актёра. Среди них - актриса Шарлотта Арнуль, обвинившая его в изнасиловании, якобы произошедшем в 2018 году. Это дело до сих пор находится в стадии расследования, и официальные обвинения по нему пока не предъявлены.
Суд над Депардье проходит на фоне возрождающегося движения #MeToo во Франции, где многие годы в киноиндустрии замалчивались случаи насилия и домогательств. До недавнего времени французское общество, включая политическую и культурную элиту, часто закрывало глаза на поведение знаменитостей. Сам президент Эммануэль Макрон в прошлом высказывался в защиту Депардье, заявив, что "никогда не следует забывать заслуги человека".
Но теперь ситуация меняется. Французская прокуратура настроена серьезно, а общественное мнение требует справедливости. Судебное разбирательство, назначенное на два дня, проходит с учетом возраста и состояния здоровья обвиняемого - заседания ограничены по продолжительности, предусмотрены перерывы.
Процесс обещает стать поворотным не только для Депардье, но и для всей французской киноиндустрии. Он станет индикатором того, насколько серьезно Франция готова пересмотреть собственные культурные и моральные стандарты - и какой ценой.
С 2022 года Депардье не возращается в Россию, осудив вторжение в соседнюю Украину, хотя и сохраняет российское гражданство. Сейчас актер проживает в Бельгии.
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