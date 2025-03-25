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Фото Джуд Лоу в Риге: появились первые фото актера в роли Путина

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Издание "Новая газета Европа" опубликовало первые фото голливудского актера Джуда Лоу в гриме для роли Владимира Путина со съемочной площадки фильма The Wizard of the Kremlin ("Кремлевский волшебник"), который снимается в Риге.

Напомним, о том, что Джуд Лоу сыграет российского диктатора Путина в фильме по книге Джулиано да Эмполи, стало известно в прошлом году. В начале этого года появились сведения, что съемки будут проходить в Риге.

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Основное действие фильма происходит в начале 1990-х годов в России. Главный герой, телепродюсер Вадим Баранов, начинает работать политтехнологом Путина и становится очень влиятельным человеком.

Сообщалось, что роль Баранова сыграет Пол Дано, а Алисия Викандер изобразит возлюбленную главного героя.

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