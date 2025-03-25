Издание "Новая газета Европа" опубликовало первые фото голливудского актера Джуда Лоу в гриме для роли Владимира Путина со съемочной площадки фильма The Wizard of the Kremlin ("Кремлевский волшебник"), который снимается в Риге.
Фото ⟩ Джуд Лоу в Риге: появились первые фото актера в роли Путина
Джуд Лоу появился в образе Путина на съемках фильма в Риге— Новая газета Европа (@novayagazeta_eu) March 25, 2025
В столице Латвии проходят съемки фильма Волшебник Кремля». Главную роль — Владимира Путина — играет голливудский актер Джуд Лоу. Сегодня он появился на съемочной площадке в гриме.
Фото: «Новая газета Европа» pic.twitter.com/jCJlSbl9z7
Напомним, о том, что Джуд Лоу сыграет российского диктатора Путина в фильме по книге Джулиано да Эмполи, стало известно в прошлом году. В начале этого года появились сведения, что съемки будут проходить в Риге.
Основное действие фильма происходит в начале 1990-х годов в России. Главный герой, телепродюсер Вадим Баранов, начинает работать политтехнологом Путина и становится очень влиятельным человеком.
Сообщалось, что роль Баранова сыграет Пол Дано, а Алисия Викандер изобразит возлюбленную главного героя.
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