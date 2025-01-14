Джуд Лоу в роли Путина: съемки фильма пройдут в Риге?

Точная дата выхода фильма пока не объявлена. Однако, как стало известно TVNET+, в латвийских кругах, близких к киноиндустрии, стали ходить слухи, что съемки фильма частично будут проходить в Риге. В конце ноября Латвийская ассоциация продюсеров Forma Pro Films объявила о наборе статистов для съемок в массовке в некоем международном проекте. Съемки должны начаться в январе. Источник TVNET+ рассказал, что в декабре люди, отобранные для участия в этих съемках, приглашались для примерки костюмов.