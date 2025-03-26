Ср, 26.03.2025
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
TVNET+
LAT
ПОДПИШИСЬ
Редактор дня:
Aleksandrs Ovsjaņņikovs
Cообщи

Рижское самоуправление выделило 7500 евро семье тройняшек

CopyMessenger Telegram Whatsapp
Младенцы. Иллюстративное фото
Младенцы. Иллюстративное фото Фото: Shutterstock

Финансово-административный комитет Рижской думы выделил 7500 евро семье тройняшек, родившихся в марте.

Пособие будет выделено из средств на непредвиденные обстоятельства.

Ранее Рижское самоуправление выделяло семьям в связи с рождением тройни меньшую сумму - 4500 евро.

Мэр Риги Вилнис Кирсис сообщил, что предложил увеличить сумму, выплачиваемую семьям тройняшек, учитывая, что она не повышалась уже много лет и за это время произошел большой скачок инфляции.

Планируется разработать правила, которые точно определят суммы, выплачиваемые при рождении нескольких детей.

Читайте также

Уже сообщалось, что 21 марта в Рижском родильном доме родилась тройня.

Министерство благосостояния выплатит семье единовременное социальное пособие в размере 15 000 евро.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

Комментарии
CopyMessenger Telegram Whatsapp

Ключевые слова

Читать также
Актуально
Наверх