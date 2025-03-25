Семья родившихся в Риге тройняшек получит пособие в размере 15 000 евро

С 1993 года семьям, в которых родилась тройня, оказывается единовременная материальная поддержка - 15 000 евро. Пособие не облагается подоходным налогом с населения, его выплату обеспечивает Минблаг. Это пособие предназначено для материальной поддержки семей, так как одновременное рождение и уход за тремя детьми влечет за собой значительные дополнительные расходы.

Такое единовременное пособие в 2013 году было выплачено одной семье, в 2014 году - пяти семьям, в 2015 году - трем семьям, а в 2016 году - двум семьям.

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В 2017 году пособие получили две семьи, в 2018 году - четыре семьи, а в 2019 году - одна.

В 2020 и 2021 годах такое же пособие выплатили одной семье, в 2023 году - трем семьям, а в прошлом году такое пособие не выплачивалось.

В четверг, 27 марта, в 12:00 министр благосостояния Рейнис Узулниекс поздравит семью лично, отправившись в Рижский роддом.

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