Решение Совета Европы снять санкции с четырех граждан России всполошило некоторых людей в Латвии, имеющих отношение к медиа и связям с общественностью. Почему? В санкционном списке остался российский миллиардер и нынешний гражданин Латвии Петр Авен.
Видео ⟩ Программа: Изменения в санкционных списках ЕС возмутили защитников Авена в Латвии
Как отмечает программа Латвийского телевидения De Facto, пока Совет Европы еще только обсуждал изменения в санкционном списке, информационное агентство LETA опубликовало сообщение о том, что "Латвия согласилась отменить санкции против российского миллиардера (Михаила) Фридмана". Агентство ссылалось на имеющуюся у него информацию. Перед публикацией LETA обратилось за комментарием в Министерство иностранных дел, но там ничего не сказали, так как на тот момент ничего не знали наверняка.
Государственный секретарь МИД Анджей Вилюмсонс заявил, что правительство Латвии до продления санкций не обсуждало и не решало ничего по поводу освобождения кого-либо от санкций. "Положа руку на сердце могу сказать, что наша позиция заключалась в том, чтобы не допустить исключения кого-либо из санкционного списка", - сказал Вилюмсонс.
Между тем люди, занимающиеся СМИ и связями с общественностью, прямо и косвенно задавались вопросом, почему Фридмана исключили из санкционного списка, а Авена, гражданина Латвии, оставили.
Например, главный редактор газеты Diena Гатис Маджиньш отметил в сети: "Еще один успех внешней политики ЛВ - не поддерживать дальнейшее введение санкций против Фридмана, молчаливого сторонника путинского режима в Москве, но активно работать против гражданина ЛВ Авена? Кто-нибудь может объяснить мне эти "шахматы"?".
Фридман и Авен связаны между собой. Вместе они владели "Альфа-банком", единственным частным среди крупнейших российских банков. В начале этого года подсанкционные российские миллиардеры его продали. Как писала зарубежная пресса, олигархи надеялись, что продажа поможет им избавиться от санкций.
14 марта, когда решение об изменении санкционного списка было принято на уровне Евросоюза, МИД опубликовал заявление о том, что и Фридману, и Авену, и еще более чем 2 тысячам человек санкции были продлены. Их сняли с четырех человек. Это министр спорта РФ Михаил Дегтярев, олигарх Вячеслав Моше Кантор, сестра олигарха Алишера Усманова Гульбахор Исмаилова и бизнесмен Владимир Рашевский.
После официального заявления министерства вопрос, зашифрованный в сообщениях людей, имеющих отношение к медиа, несколько изменился. Теперь он звучит так: "Почему четыре человека были исключены из санкционного списка, а Авен - нет?".
Так, Дан Титавс, автор публикуемой в социальных сетях программы Titava laboratorija, заявил: "Почему мы не защищаем его (Авена)? Почему Фридмана отстаивает Венгрия, а мы не можем отстоять Авена? А может быть, Авен готов здесь что-то построить? Может быть, он готов инвестировать? Может быть, можно поговорить с ним таким образом: "Дорогой Авен, мы работаем над снятием с вас санкций, вы гарантируете нам двухмиллиардные инвестиции не знаем куда".
Упомянутые и ряд других высказывавшихся в подобном ключе лиц заявили De Facto, что эти публикации были сделаны по их собственной воле. То есть они не сотрудничают ни с Авеном, ни с его представителями.
В чуть более исключительном положении находится Арманд Пуче, который на этой неделе опубликовал колонку на портале LA.lv и, как было указано на сайте, интервью с Авеном. По словам Пуче, опубликованное интервью - это независимая журналистика. Однако критические вопросы в этом разговоре отсутствуют.
Следует добавить, что De Facto также предприняла несколько попыток договориться об интервью с Авеном. На прошедшей неделе представитель миллиардера Игорь Басс отказал в этом программе, даже не посоветовавшись с Авеном. В последние годы бизнесмен не разговаривал и с другими латвийскими СМИ. По словам Басса, Авен согласился на беседу с Пуче, потому что тот однажды уже брал у него интервью.
Министерство иностранных дел усматривает лоббирование в попытках добиться исключения Авена из санкционного списка. Само по себе оно разрешено, но в данном случае неясно, кто его организует и за какие деньги.
Если есть люди, помогающие очистить имидж Авена, то они действуют из бескорыстного желания отблагодарить его за былое покровительство, полагает совладелец компании Mediju tilts Филипп Раевский: "Вспомните, его уже принимали на самом высоком уровне. Президенты встречались (с Авеном). И премьер-министры, и министры встречались. И у него были эти пожертвования и концерт. Куда он только не вкладывал деньги. Ведь вполне возможно, что есть люди, которые благодарны ему за то, что он сделал в прошлом".
Официального подтверждения того, что есть люди, которые, руководствуясь внешними побуждениями, посылают сигналы о том, что с Авена следует снять санкции, нет. В то же время Авен, работая в разных направлениях, все же пытается добиться исключения из санкционного списка.
Однако Служба государственной безопасности считает, что это недопустимо в нынешних геополитических обстоятельствах. Это также не соответствует интересам национальной безопасности Латвии, отмечает ведомство.
Видео: Сюжет программы De Facto
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