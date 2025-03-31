Видео Программа: Изменения в санкционных списках ЕС возмутили защитников Авена в Латвии

В чуть более исключительном положении находится Арманд Пуче, который на этой неделе опубликовал колонку на портале LA.lv и, как было указано на сайте, интервью с Авеном. По словам Пуче, опубликованное интервью - это независимая журналистика. Однако критические вопросы в этом разговоре отсутствуют.

Следует добавить, что De Facto также предприняла несколько попыток договориться об интервью с Авеном. На прошедшей неделе представитель миллиардера Игорь Басс отказал в этом программе, даже не посоветовавшись с Авеном. В последние годы бизнесмен не разговаривал и с другими латвийскими СМИ. По словам Басса, Авен согласился на беседу с Пуче, потому что тот однажды уже брал у него интервью.

Министерство иностранных дел усматривает лоббирование в попытках добиться исключения Авена из санкционного списка. Само по себе оно разрешено, но в данном случае неясно, кто его организует и за какие деньги.

Если есть люди, помогающие очистить имидж Авена, то они действуют из бескорыстного желания отблагодарить его за былое покровительство, полагает совладелец компании Mediju tilts Филипп Раевский: "Вспомните, его уже принимали на самом высоком уровне. Президенты встречались (с Авеном). И премьер-министры, и министры встречались. И у него были эти пожертвования и концерт. Куда он только не вкладывал деньги. Ведь вполне возможно, что есть люди, которые благодарны ему за то, что он сделал в прошлом".

Официального подтверждения того, что есть люди, которые, руководствуясь внешними побуждениями, посылают сигналы о том, что с Авена следует снять санкции, нет. В то же время Авен, работая в разных направлениях, все же пытается добиться исключения из санкционного списка.

Однако Служба государственной безопасности считает, что это недопустимо в нынешних геополитических обстоятельствах. Это также не соответствует интересам национальной безопасности Латвии, отмечает ведомство.

Видео: Сюжет программы De Facto

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