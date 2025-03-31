В постели с Хью Хефнером: "Каждый раз ждала, чтобы все закончилось быстрее!"

Хью Хефнер, создатель империи Playboy, до конца своей жизни был окружен молодыми и потрясающе красивыми женщинами. Но только сейчас, спустя восемь лет после его смерти, подруги Хефнера рассказывают, что на самом деле происходило с ними в его печально известной спальне.