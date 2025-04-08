Эпидемиолог: у некоторых зараженных E. coli не было симптомов

Он добавил, что за последние дни не было выявлено ни одного нового случая заболевания и общее число выявленных случаев остановилось на 57.

17 случаев заражения были констатированы эпидемиологами при выявлении контактов инфицированных, причем у большинства этих людей не было симптомов заболевания.

Отвечая на вопрос, почему так медленно выявляются источники инфекции, Перевощиков назвал одной из проблем тот факт, что больше всего болеют маленькие дети и от них трудно получить информацию о том, что они ели. Кроме того, необходимо проверить большое количество поставщиков продуктов и предприятий общественного питания.

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Перевощиков подтвердил, что расследования Центра профилактики и контроля заболеваний (SPKC) на данный момент указывают как минимум на два источника заражения. Он не стал называть подозреваемые продукты, чтобы избежать ошибок, и признал, что источник заражения может быть и не найден, так как пройдет время, и продукт, о котором идет речь, может быть уже не в обороте.

По словам эксперта, в этом сезоне в Латвии также довольно часто происходят вспышки норовируса. Случаев гриппа меньше, но эпидемический уровень все еще превышен.