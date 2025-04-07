Шесть детей с острой кишечной инфекцией находятся в тяжелом состоянии

В прошлую пятницу в интенсивной терапии находились пять детей.

В настоящее время в BKUS с подтвержденной инфекцией кишечной палочки, вырабатывающей шигатоксин, продолжают лечение 16 детей, из которых десять находятся в отделении общего ухода, так как их состояние это позволяет.

С начала вспышки инфекции в Детскую больницу были госпитализированы 30 детей с подтвержденным заражением кишечной палочкой. Из них 14 детей уже выписаны - после диагностирования инфекции и периода наблюдения их состояние позволило продолжить лечение амбулаторно.

Ранее сообщалось, что по состоянию на 6 апреля в Латвии зарегистрировано 57 случаев опасной инфекции E. coli. Заболевшие выявлены в разных районах Риги, а также в Лиепае, Елгаве, Ропажском, Кекавском, Саласпилсском, Адажском, Сигулдском, Цесисском и Южнокурземском краях.

Эпидемиологи, проводя расследование случаев, работают по нескольким направлениям и уже осуществили ряд масштабных мероприятий, сообщили в четверг в Центре профилактики и контроля заболеваний (SPKC). Также SPKC сотрудничает с затронутыми дошкольными учреждениями и семейными врачами, которые наблюдают детей с симптомами острой кишечной инфекции.