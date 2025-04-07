Шесть детей с острой кишечной инфекцией находятся в тяжелом состоянии

В отделении интенсивной терапии Детской клинической университетской больницы (BKUS) в тяжелом состоянии сейчас лечатся шесть детей с заражением кишечной палочкой (E. coli), сообщили агентству LETA в больнице.
В прошлую пятницу в интенсивной терапии находились пять детей.
В настоящее время в BKUS с подтвержденной инфекцией кишечной палочки, вырабатывающей шигатоксин, продолжают лечение 16 детей, из которых десять находятся в отделении общего ухода, так как их состояние это позволяет.
С начала вспышки инфекции в Детскую больницу были госпитализированы 30 детей с подтвержденным заражением кишечной палочкой. Из них 14 детей уже выписаны - после диагностирования инфекции и периода наблюдения их состояние позволило продолжить лечение амбулаторно.
Ранее сообщалось, что по состоянию на 6 апреля в Латвии зарегистрировано 57 случаев опасной инфекции E. coli. Заболевшие выявлены в разных районах Риги, а также в Лиепае, Елгаве, Ропажском, Кекавском, Саласпилсском, Адажском, Сигулдском, Цесисском и Южнокурземском краях.
Эпидемиологи, проводя расследование случаев, работают по нескольким направлениям и уже осуществили ряд масштабных мероприятий, сообщили в четверг в Центре профилактики и контроля заболеваний (SPKC). Также SPKC сотрудничает с затронутыми дошкольными учреждениями и семейными врачами, которые наблюдают детей с симптомами острой кишечной инфекции.
Предварительные результаты микробиологических исследований могут свидетельствовать о нескольких вспышках инфекции E. coli, связанных с определенными продуктами. Также возможен комбинированный случай, когда один и тот же продукт заражен несколькими патогенами, добавили в SPKC.
Как пояснили в SPKC, кишечные палочки Escherichia coli являются частью нормальной бактериальной микрофлоры человека и обычно безвредны. Однако существуют особые штаммы кишечной палочки, которые могут вырабатывать токсины и вызывать серьезные заболевания. Такие штаммы называются STEC/VTEC, и они продуцируют шигатоксин (веротоксин), который вызывает кровавую диарею, приводящую в отдельных случаях к острой почечной недостаточности.
Основным источником этих штаммов являются травоядные животные, особенно крупный рогатый скот. Возбудитель выделяется из организма животного или человека с фекалиями. Человек может заразиться, употребляя зараженную пищу, недостаточно термически обработанную говядину, некипяченое молоко, немытые или необработанные фрукты и овощи. Возможна также передача инфекции от человека к человеку.
Как отмечает SPKC, хотя возможный источник инфекции пока не установлен, люди могут предпринять простые меры для предотвращения заражения.
SPKC напоминает о важности правильной термической обработки пищи, мытья под проточной водой фруктов и овощей, особенно тех, которые не будут подвергаться термической обработке. При появлении симптомов инфекции, таких как схваткообразные боли в животе или диарея с кровью, следует немедленно обратиться к врачу.
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