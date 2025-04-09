В случае войны по Rail Baltica можно будет транспортировать до 100 000 жителей в день

В случае вооруженного конфликта по железнодорожной линии Rail Baltica можно будет транспортировать до 100 000 человек в сутки, следует из презентации Министерства сообщения, представленной в среду на заседании парламентской комиссии по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции, сообщает агентство LETA.
Согласно презентации Минсообщения, капитальные затраты на реализацию первого этапа трансграничного соединения от польско-литовской границы до Таллинна/Мууга во всех трех странах Балтии составят 15,3 миллиарда евро. В рамках первого этапа в Латвии планируется строительство основной линии от латвийско-литовской до латвийско-эстонской границы. Этот этап включает завершение строительства терминала в аэропорту "Рига" и южной части Рижского центрального вокзала, а также создание площадок для загрузки/разгрузки грузов в Иецаве и Саласпилсе для нужд военной мобильности.
Ожидаемое влияние на военную логистику как в мирное, так и в военное время на первом этапе свидетельствует о том, что в условиях вооруженного конфликта Rail Baltica сможет обеспечивать транспортировку до 98 000 человек в сутки, а грузоперевозки - до 55 000 тонн в сутки.
Директор департамента проекта Rail Baltica Министерства сообщения Гатис Силовс сообщил на заседании комиссии, что в Иецаве на площадке для загрузки/разгрузки планируется установка рампы для выгрузки военных грузов. Это будет первая точка, где поезда, направляющиеся из Польши, смогут разгрузить военное оборудование, которое далее будет доставляться в пункт назначения.
В Саласпилсе же планируется создать полнофункциональный логистический терминал с гражданской и военной частями. Учитывая, что Саласпилс находится на противоположном берегу Даугавы, финансирование Евросоюза пока обеспечено только для участка от границы с Литвой до Даугавы. Для дальнейшего соединения необходимо искать дополнительные источники финансирования, отметил Силовс.
Парламентский секретарь Министерства обороны Лиене Гатере проинформировала, что с самого начала разработки концепции проекта военные потребности были определены как обеспечение военной мобильности, в том числе транспортировка бронетехники.
Директор департамента кризисного управления и устойчивости Минобороны Айгарс Микишко отметил, что с точки зрения военной мобильности ключевым элементом проекта является логистический центр в Саласпилсе, так как необходимо обеспечить быструю разгрузку военных грузов на территории Латвии.
"Важно избежать ситуации, когда устраняется "бутылочное горлышко" в Сувалкском коридоре, а грузы застревают в Латвии - и никто не может оперативно их разгрузить. Это особенно волнует наших союзников", - подчеркнул Микишко.
Он также указал, что в планировании НАТО учитывается существующая инфраструктура и ее возможности. "Конечно, в будущем предполагается развитие, но пока это только карандашом обозначенная перспектива. Мы обсуждаем это с коллегами по НАТО, информируя их о ходе реализации проекта", - добавил представитель Минобороны.
Начальник Управления планирования обеспечения Объединенного штаба Национальных вооруженных сил Эйнарс Масальскис подтвердил, что проект Rail Baltica входит в план государственной обороны, хотя и не прописан в нем буквально.
Латвия является принимающим государством для союзных сил, и это зафиксировано как в государственном оборонном плане, так и в операционном плане обороны. Это означает, что в случае кризиса и угрозы - при подготовке нападения со стороны России - НАТО должно иметь возможность прибыть в Латвию в соответствующие сроки, чтобы предотвратить атаку.
"Поэтому при составлении национальных планов оценивается время, необходимое для прибытия союзников. Мы примерно знаем, сколько времени потребуется от первых признаков угрозы, и в планировании используются все возможные виды транспорта для оперативного прибытия союзных сил", - пояснил Масальскис.
По его словам, строительство Rail Baltica снизило бы риск того, что союзные силы не смогут прибыть в Латвию или в другие страны Балтии вовремя. Тем не менее НВС разрабатывают свои планы, исходя из имеющейся инфраструктуры, как, собственно, и НАТО.
В 2020 году агентство LETA писало, что в подготовленном тогда проекте Концепции государственной обороны Министерства обороны было указано, что Rail Baltica необходимо адаптировать к военным нуждам, в том числе - построить железнодорожную ветку к военной базе в Адажи. Однако на заседании комиссии в среду представители Министерства сообщения в ответ на вопрос председателя комиссии Раймонда Бергманиса подтвердили, что на первом этапе строительства не планируется соединений с базой в Адажи и с полигоном в Селии.
Проект Rail Baltica предусматривает строительство железнодорожной линии европейского стандарта от Таллинна до границы Литвы и Польши, чтобы обеспечить железнодорожное сообщение стран Балтии с остальной Европой. В странах Балтии планируется построить новую железнодорожную линию европейской колеи (1435 мм) протяженностью 870 километров, по которой поезда смогут двигаться со скоростью до 240 км/ч.
При этом сохраняются и усиливаются риски, связанные со строительством железнодорожного проекта Rail Baltica, а прежняя модель финансирования проекта больше не является устойчивой, говорится в промежуточном отчете Совета по фискальной дисциплине о проекте фискально-структурного плана Латвии на 2025-2028 годы, подготовленном Министерством финансов.
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