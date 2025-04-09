В случае войны по Rail Baltica можно будет транспортировать до 100 000 жителей в день

Латвия является принимающим государством для союзных сил, и это зафиксировано как в государственном оборонном плане, так и в операционном плане обороны. Это означает, что в случае кризиса и угрозы - при подготовке нападения со стороны России - НАТО должно иметь возможность прибыть в Латвию в соответствующие сроки, чтобы предотвратить атаку.

"Поэтому при составлении национальных планов оценивается время, необходимое для прибытия союзников. Мы примерно знаем, сколько времени потребуется от первых признаков угрозы, и в планировании используются все возможные виды транспорта для оперативного прибытия союзных сил", - пояснил Масальскис.

По его словам, строительство Rail Baltica снизило бы риск того, что союзные силы не смогут прибыть в Латвию или в другие страны Балтии вовремя. Тем не менее НВС разрабатывают свои планы, исходя из имеющейся инфраструктуры, как, собственно, и НАТО.

В 2020 году агентство LETA писало, что в подготовленном тогда проекте Концепции государственной обороны Министерства обороны было указано, что Rail Baltica необходимо адаптировать к военным нуждам, в том числе - построить железнодорожную ветку к военной базе в Адажи. Однако на заседании комиссии в среду представители Министерства сообщения в ответ на вопрос председателя комиссии Раймонда Бергманиса подтвердили, что на первом этапе строительства не планируется соединений с базой в Адажи и с полигоном в Селии.

Проект Rail Baltica предусматривает строительство железнодорожной линии европейского стандарта от Таллинна до границы Литвы и Польши, чтобы обеспечить железнодорожное сообщение стран Балтии с остальной Европой. В странах Балтии планируется построить новую железнодорожную линию европейской колеи (1435 мм) протяженностью 870 километров, по которой поезда смогут двигаться со скоростью до 240 км/ч.

При этом сохраняются и усиливаются риски, связанные со строительством железнодорожного проекта Rail Baltica, а прежняя модель финансирования проекта больше не является устойчивой, говорится в промежуточном отчете Совета по фискальной дисциплине о проекте фискально-структурного плана Латвии на 2025-2028 годы, подготовленном Министерством финансов.