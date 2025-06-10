Названа стоимость Праздника песни и танца школьной молодежи

Еще 118 092 евро будут направлены на улучшение доступности, устойчивости и услуги по продаже билетов.

Для качественного проведения праздника из внутренних ресурсов министерства выделят дополнительно 1,3 миллиона евро. Ожидается, что доходы от продажи билетов составят около 2,1 миллиона евро.

Дополнительное финансирование в размере 650 000 евро будет получено за счет средств, изначально запланированных на кредиты для студентов, но сэкономленных в этом году. Ещё 696 321 евро будут перенаправлены с дотаций, предусмотренных на бесплатное питание учащихся 1-4 классов.

Во вторник эти планы IZM были одобрены правительством.

Кроме того, после проведения Праздника песни и танца министерство обобщит и представит правительству данные о расходах, связанных с обеспечением общественного порядка, безопасности, оказанием неотложной медицинской помощи и работой дополнительного общественного транспорта во время мероприятий. Правительство поддержало предложение IZM при необходимости покрыть эти расходы за счет государственного бюджета на непредвиденные случаи, но не более чем на сумму 918 707 евро.

Также министерство должно обеспечить, чтобы остаток средств от продажи билетов и других поступлений после покрытия всех расходов был возвращен обратно в государственный бюджет.

XIII Праздник песни и танца латвийской школьной молодежи пройдет в Риге с 5 по 13 июля.