Названа стоимость Праздника песни и танца школьной молодежи

Расходы на проведение Праздника песни и танца школьной молодежи выросли до 14,26 миллиона евро, однако запрашивать дополнительное финансирование для покрытия этих затрат не планируется. Об этом во вторник, 10 июня, сообщило правительству Министерство образования и науки (IZM).
В бюджете министерства на этот год изначально было предусмотрено 9,89 миллиона евро на организацию праздника. Однако этой суммы оказалось недостаточно, так как количество участников превысило прогнозы организаторов.
Министерство подчеркивает, что Праздник песни и танца школьной молодежи проводятся раз в пять лет, но многие дети и подростки примут участие впервые, поскольку из-за мировой пандемии с момента предыдущего мероприятия прошло десять лет. Именно поэтому особенно важно предоставить возможность участия как можно большему числу детей, включая школьников с особыми потребностями и представителей диаспоры.
Дополнительно 640 986 евро планируется направить на обеспечение безопасности и комфорта участников. Средства предназначены, в частности, для мер технической безопасности, размещения участников, обеспечения питьевой водой, организации пунктов питания, бесплатного проезда участников в общественном транспорте Риги, а также на сбор и сортировку мусора в местах проведения праздника.
Как поясняет IZM, к увеличению расходов привели также высокий интерес зрителей и удорожание художественных решений. Дополнительно 587 243 евро планируется выделить на масштабную постановку сценического танца на Xiaomi Арена, постановку современных танцев в Международном выставочном центре на Кипсале, программу учреждений профессионального образования Radi, rādi, raidi!, а также на обеспечение инфраструктуры Большой эстрады в Межапарке и других мест проведения мероприятий.
Еще 118 092 евро будут направлены на улучшение доступности, устойчивости и услуги по продаже билетов.
Для качественного проведения праздника из внутренних ресурсов министерства выделят дополнительно 1,3 миллиона евро. Ожидается, что доходы от продажи билетов составят около 2,1 миллиона евро.
Дополнительное финансирование в размере 650 000 евро будет получено за счет средств, изначально запланированных на кредиты для студентов, но сэкономленных в этом году. Ещё 696 321 евро будут перенаправлены с дотаций, предусмотренных на бесплатное питание учащихся 1-4 классов.
Во вторник эти планы IZM были одобрены правительством.
Кроме того, после проведения Праздника песни и танца министерство обобщит и представит правительству данные о расходах, связанных с обеспечением общественного порядка, безопасности, оказанием неотложной медицинской помощи и работой дополнительного общественного транспорта во время мероприятий. Правительство поддержало предложение IZM при необходимости покрыть эти расходы за счет государственного бюджета на непредвиденные случаи, но не более чем на сумму 918 707 евро.
Также министерство должно обеспечить, чтобы остаток средств от продажи билетов и других поступлений после покрытия всех расходов был возвращен обратно в государственный бюджет.
XIII Праздник песни и танца латвийской школьной молодежи пройдет в Риге с 5 по 13 июля.
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