Видео SPKC и PVD рассказали об эпидемиологическом расследовании E. coli

Также служба получила результаты анализов по 84 смывам, исследованным на соблюдение гигиенических норм. Все образцы соответствовали установленным требованиям, сообщила старший эксперт отдела надзора за распространением продуктов питания PVD Светлана Альминовича-Мильяновича.

В понедельник SPKC сообщил, что анализ заболеваемости в настоящее время не указывает на дальнейшее распространение инфекции среди контактных лиц.

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SPKC разъясняет, что в кишечнике всех людей и животных присутствуют бактерии Escherichia coli (E. coli), или кишечная палочка. Эти бактерии являются частью нормальной микрофлоры организма и обычно не представляют опасности. Однако существуют особые штаммы E. coli, способные вырабатывать токсины - ядовитые вещества, вызывающие серьезные заболевания.

Такие штаммы называются STEC/VTEC (штаммы E. coli, продуцирующие шигатоксин или веротоксин). Они могут вызвать тяжелую, кровавую диарею, которая в некоторых случаях приводит к острой почечной недостаточности, требующей интенсивного лечения.

Основной резервуар этих штаммов - травоядные животные, особенно крупный рогатый скот. Возбудитель выделяется из организма человека или животного с фекалиями. Заражение может произойти при употреблении в пищу инфицированных продуктов - термически необработанной говядины, сырого молока, немытых или необработанных фруктов и овощей. Возможна также передача инфекции от человека к человеку.

SPKC напоминает: пищу следует подвергать достаточной термической обработке, фрукты и овощи - тщательно промывать под проточной водой, особенно если они будут употребляться в сыром виде. При появлении симптомов инфекции - спазматических болей в животе или кровавой диареи - необходимо немедленно обратиться к врачу.