SPKC констатировал еще несколько случаев заболевания E.coli

Во вторник Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC) начал эпидемиологическое расследование еще трех случаев заражения кишечной палочкой E. coli, вырабатывающей шигатоксин, сообщается на сайте учреждения.
Среди заболевших - двое взрослых и один подросток в возрасте от 15 до 18 лет. Все пациенты проходят амбулаторное лечение. Как отмечает SPKC, на данный момент нельзя утверждать, что эти случаи связаны с ранее выявленной вспышкой, необходимы дополнительные лабораторные проверки.
Таким образом, общее число зарегистрированных случаев заражения E. coli составляет 60, информирует SPKC.
Как ранее сообщало агентство LETA, что в ходе проверок Продовольственно-ветеринарной службы (PVD) инфекция, вызванная кишечной палочкой, вырабатывающей шигатоксин (E. coli), не была обнаружена ни в одном из 140 образцов пищевых продуктов, ни в 19 смывах, взятых с объектов внешней среды и с рук персонала.
Кроме того, PVD получило результаты по 84 смывам, проверенным по гигиеническим критериям. Все образцы соответствовали требованиям, заявила старший эксперт отдела надзора за распространением пищевых продуктов PVD Светлана Альминовича-Мильяновича.
В понедельник SPKC сообщил, что текущий анализ заболеваемости не указывает на дальнейшее распространение инфекции среди контактных лиц.
На данный момент маловероятно, что заражение произошло вне образовательных учреждений, поскольку случаи заболевания не зафиксированы среди лиц, не посещавших учебные заведения, отметили в центре, который продолжает эпидемиологическое расследование.
SPKC разъясняет, что в кишечнике всех людей и животных присутствуют бактерии Escherichia coli (E. coli), или кишечная палочка. Эти бактерии являются частью нормальной микрофлоры организма и обычно не представляют опасности. Однако существуют особые штаммы E. coli, способные вырабатывать токсины - ядовитые вещества, вызывающие серьtзные заболевания.
Такие штаммы называются STEC/VTEC (штаммы E. coli, продуцирующие шигатоксин или веротоксин). Они могут вызвать тяжелую, кровавую диарею, которая в некоторых случаях приводит к острой почечной недостаточности, требующей интенсивного лечения.
Основной резервуар этих штаммов - травоядные животные, особенно крупный рогатый скот. Возбудитель выделяется из организма человека или животного с фекалиями. Заражение может произойти при употреблении в пищу инфицированных продуктов: термически необработанной говядины, сырого молока, немытых или необработанных фруктов и овощей. Возможна также передача инфекции от человека к человеку.
SPKC напоминает: пищу следует подвергать достаточной термической обработке, фрукты и овощи тщательно промывать под проточной водой, особенно если они будут употребляться в сыром виде. При появлении симптомов инфекции - спазматических болей в животе или кровавой диареи - необходимо немедленно обратиться к врачу.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!