Хоккеисты сборной Финляндии прервали победную серию Латвии в проверочных матчах

Сборная Латвии по хоккею продолжила подготовку к чемпионату мира, сыграв второй проверочный матч с командой Финляндии в Риге. Гости успешно сражались и одержали победу в напряженном матче.
Сборная Латвии проиграла со счетом 1:4 (0:0, 0:1, 1:3).
Первый гол был забит сборной Финляндии в середине второго периода. На исходе 30-й минуты Тобиас Винберг после передачи Патрика Пуйстолы забил из-за ворот, переиграв Кристерса Гудлевскиса - 1:0 в пользу Финляндии. Винберг отправил шайбу в правый верхний угол ворот.
На 45-й минуте Финляндия удвоила свое преимущество после удара Марьяпы, но на 48-й минуте Артур Андзанс забил свой первый гол за сборную Латвии ударом от синей линии - 1:2. Финский вратарь не видел шайбу из-за скопления игроков обеих команд перед воротами.
На 49-й минуте финны восстановили преимущество в две шайбы: Ойва Кескинен мощным кистевым броском поразил верхний левый угол ворот сборной Латвии из центральной зоны - 3:1.
За минуту и 32 секунды до конца матча Гудлевскис уступил место шестому полевому игроку, и за 68 секунд до финальной сирены Пуйстола отправил шайбу в пустые ворота из средней зоны - 4:1.
В первой очной встрече в среду, 9 апреля, победу со счетом 3:2 одержала сборная Латвии.
На прошлой неделе латвийские хоккеисты провели первые два проверочных матча в Вене, обыграв сборную Австрии со счетом 3:2 в овертайме и 4:1.
В дальнейшем в ходе подготовительного этапа к чемпионату мира сборная Латвии на домашнем льду встретится со сборной Швейцарии, а в начале мая в гостях сыграет против Норвегии.
Чемпионат мира 2025 года пройдет в мае в Стокгольме, где будет выступать сборная Латвии, и в датском городе Хернинг.
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