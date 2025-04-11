ФОТО Латвийская премьера фильма "Лотос" - магия 1920-х возвращается на экраны

"Лотос" - это кинематографическое визуальное и музыкальное путешествие, где мистика переплетается с юмором, а абсурд становится реальностью. В 1920-х годах немецкая графиня Алиса фон Тротт возвращается в Латвию за своим наследством, но случайно оказывается во власти тайного и ужасающего культа.

Пытаясь вернуть себе свободу, она открывает для себя магию кино и становится пионером немого кинематографа. Сюжет, полный мистики и иронии, бросает вызов границам между кино и жизнью, вплетая в него цитаты из шедевров мирового кинематографа и любовь режиссера Сигне Бирковой к раннему кино.