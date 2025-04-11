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ФОТО Латвийская премьера фильма "Лотос" - магия 1920-х возвращается на экраны

Перевод: rus.tvnet.lv

Вечером в четверг, 10 апреля, в кинотеатре Splendid Palace состоялась тайная встреча членов секты. Правда, только на киноэкране - в фильме "Лотос", снятом студией Lokomotīve.

"Лотос" - это кинематографическое визуальное и музыкальное путешествие, где мистика переплетается с юмором, а абсурд становится реальностью. В 1920-х годах немецкая графиня Алиса фон Тротт возвращается в Латвию за своим наследством, но случайно оказывается во власти тайного и ужасающего культа.

Пытаясь вернуть себе свободу, она открывает для себя магию кино и становится пионером немого кинематографа. Сюжет, полный мистики и иронии, бросает вызов границам между кино и жизнью, вплетая в него цитаты из шедевров мирового кинематографа и любовь режиссера Сигне Бирковой к раннему кино.

В фильме будет показан подпольный женский боксерский поединок, кружащие голову эстрадные песни из любимых, но немного забытых латвийских фильмов, выступление Театра мертвых, фильм в фильме - немой фильм о монахинях "Предсказание сестры Амброзии" и множество других сюрпризов, которые сделают его, возможно, одним из самых ярчайших кинематографических впечатлений года.

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