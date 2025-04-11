Выросли расходы: Gaso планирует изменить тарифы на распределение природного газа

Предлагаемое в переменной части тарифов снижение тарифа в зависимости от потребления составит от 0,1% до 15,7%, а фиксированная часть тарифов в зависимости от потребления вырастет в пределах 10,5%-29,9%.

В новом тарифном проекте создана новая категория фиксированной платы. Начиная с 2026 года фиксированная категория тарифов с нагрузкой от 0 до 6 кубометров будет разделена на две фиксированные категории - до 4 кубометров и от 4,1 до 6 кубометров. Такой подход позволит более точно распределить объем косвенных расходов между бытовыми пользователями, использующими природный газ для отопления, и пользователями, использующими природный газ для приготовления пищи.

В новом тарифном проекте также предусмотрен специальный тариф для сезонных пользователей. Такой тариф необходим для того, чтобы уменьшить несоразмерный рост платежа за распределение природного газа тем пользователям, у которых потребление природного газа с мая по ноябрь составляет более 85% от годового объема потребления объекта, а в другие месяцы не превышает 15% от годового потребления.

Учитывая то, что в последние годы наблюдалось регулярное изменение тарифов для сезонных пользователей, в новом тарифном проекте будут установлены два сезонных тарифа с целью снижения необходимости для пользователей манипулировать потреблением природного газа и повышения прогнозируемости расходов, связанных с услугой системы распределения природного газа.

Тариф для пользователей специализированного тарифа вырастет в пределах 2,4%-10,1%.

Gaso является единственным оператором системы распределения природного газа в Латвии. Компания обеспечивает надежную деятельность сетей природного газа, технические услуги и учет потребления природного газа. Gaso - важное для национальной безопасности коммерческое предприятие.